Εφυγε από τη ζωή ο «βασιλιάς» της αυτοκρατορίας Toyota

Ο Τατσούρο Τογιόντα, ο πρώην πρόεδρος της Toyota, γιός του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος την οδήγησε σε μια από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο, απεβίωσε στις 30 Δεκεμβρίου από πνευμονία, σε ηλικία 88 ετών.



Ο Τατσούρο Τογιόντα ήταν ο έβδομος πρόεδρος της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota και παραιτήθηκε από τη θέση του το 1995, ενώ διατήρησε τις άλλες θέσεις που κατείχε, όπως εκείνη του συμβούλου που είχε μέχρι τον θάνατό του.



Η συμβολή του ήταν κομβικής σημασίας για την ίδρυση της κοινοπραξίας στην Καλιφόρνια με την αμερικανική αντίπαλό του, την General Motors, που ονομάστηκε NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.) και ξεκίνησε την παραγωγή το 1984. Την εποχή εκείνη θεωρήθηκε πρωτοπόρος στις διεθνείς συνεργασίες στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.



Γεννημένος το 1929 ο Τατσούρο Τογιόντα ήταν απόφοιτος του διακεκριμένου πανεπιστημίου του Τόκιο με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και απέκτησε MBA (μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) το 1958 από το New York University.



Το 1953 εντάχθηκε στην Toyota, η οποία σήμερα παράγει --μεταξύ άλλων--μοντέλα όπως το υβριδικό Prius, τα σεντάν Camry και τα πολυτελή Lexus ενώ είναι απολύτως ανταγωνιστική των Volkswagen AG, General Motors και Renault-Nissan ως κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία στις ετήσιες πωλήσεις οχημάτων παγκοσμίως.



Το όνομα της εταιρείας γράφεται με προφέρεται με "T" , αντί για "D'' όπως είναι το επίθετο της οικογένειας, επειδή σύμφωνα με τους μελλοντολόγους έτσι φέρνει γούρι.