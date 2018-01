Εξαντλήθηκε σε 20 λεπτά το βιβλίο για τον Τραμπ

Τη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει το βιβλίο του Μάικλ Γουλφ «Fire and Fury: Inside the Trump White House» σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί ένας βιβλιοπώλης στην Ουάσινγκτον, επωφελούμενος και από την απόφαση του συγγραφέα να κυκλοφορήσει το βιβλίο 4 μέρες νωρίτερα του προγραμματισμένου.



Το βιβλιοπωλείο ανακοίνωσε λοιπόν πως θα ξεκινήσει την πώληση του βιβλίου, το οποίο αποκαλύπτει με... πιπεράτες λεπτομέρειες τη ζωή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στον Λευκό Οίκο, από τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα να γίνει πανικός.



Μάλιστα ένας δημοσιογράφος του Buzzfeed που βρέθηκε εκεί έγραψε στο Twitter ότι το βιβλίο ξεπούλησε σε 20 λεπτά!





“We sold out in less than 20 minutes.” - @kramerbooks sales clerk