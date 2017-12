Παραδόθηκε το πρώτο φορτίο LNG από τη Ρωσία στη Βρετανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 12:29 |

Το παγοθραυστικό τάνκερ φυσικού αερίου Christophe de Margerie με το πρώτο φορτίου υγροποιημένου ρωσικού φυσικού αερίου LNG από την μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου “Yamal LNG” κατέπλευσε την περασμένη Πέμπτη στο βρετανικό λιμάνι στο νησί Γκρέιν, όπως δήλωσε στο TASS η εκπρόσωπος της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας National Grid Τζάνετ Ουνσβόρτ.



Η εκπρόσωπος της βρετανικής εταιρείας, δεν αναφέρθηκε στον όγκο του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ωστόσο υπογράμμισε ότι «δεν αποτελεί ποσότητα ρεκόρ», και επεσήμανε ότι «για πρώτη φορά ρωσικό φορτίο έφθασε στο λιμάνι μας στην νήσο Γκρέιν και για πρώτη φορά κατέπλευσε παγοθραυστικό».



Η ίδια είπε ότι για «εμπορικούς λόγους δεν μπορώ να σας πως που θα διοχετευθεί το αέριο» αλλά υπογράμμισε ότι το φορτίο αυτό με το LNG δεν θα διοχετευθεί στο δίκτυο διανομής, αλλά θα αποθηκευτεί».



Η πορεία του Christophe de Margerie



Η εφημερίδα Financial Times είχε γράψει τον Δεκέμβριο ότι το Christophe de Margerie, όπως αναμένονταν θα έπρεπε να κατευθυνθεί προς την Ασία, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε όταν σταμάτησε να λειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Forties στη Βόρεια Θάλασσα. Εξαιτίας μιας ρωγμής που δημιουργήθηκε στον αγωγό αποφασίσθηκε να τεθεί εκτός λειτουργίας για μερικές εβδομάδες ο εν λόγω αγωγός μέσω του οποίου φθάνει στην Βρετανία το 40% του πετρελαίου και φυσικού αερίου, που εξορύσσει η Βρετανία από τα κοιτάσματα της που βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η αγορά μικρών σε ποσότητες φορτίων ρωσικού φυσικού αερίου είναι συνήθης πρακτική για τη Βρετανία. Ωστόσο τα φορτία αυτά φθάνουν μέσω αγωγών φυσικού αερίου από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ είναι η πρώτη φόρα που έφθασαν με τάνκερ.



Η αντιφατική στάση του Λονδίνου



Η Financial Times σε σχέση με αυτή την εξέλιξη επεσήμαναν την αντιφατική στάση του Λονδίνου, το οποίο από τη μία υποστηρίζει με τρόπο κατηγορηματικό τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά από την άλλη αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως επεσήμαινε η βρετανική οικονομική εφημερίδα, παρότι οι κυρώσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ δεν στρέφονται απευθείας κατά της “Yamal LNG”, έχουν επιβάλλει άλλες κυρώσεις που καθιστούν ανέφικτη την πρόσβαση ρωσικών ενεργειακών εταιρειών στην χρηματοδότηση και τις νέες τεχνολογίες για να υλοποιήσουν διάφορα προγράμματα τους. Η Financial Times επικαλέσθηκε μάλιστα πηγή προσκείμενη στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας, η οποία δήλωσε ότι η πώληση και μεταφορά LNG με τάνκερ, έκανε την απόφαση της Βρετανίας να υποστηρίξει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας να μοιάζει με μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που λέει η παροιμία «δεν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει».



Την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Επιχειρηματικότητας, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής δήλωσε στην εφημερίδα ότι η αγορά είναι αυτή που καθορίζει από που πρέπει να εισάγεις φυσικό αέριο τονίζοντας ότι οι ποσότητες αυτές είναι επαρκείς και πως το 80% των προμηθειών θα διασφαλισθεί από τα παραδοσιακά κανάλια από την Νορβηγία και το Κατάρ.



Πως έγινε η φόρτωση του LNG στο τάνκερ



Στις 8 Δεκεμβρίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον οικισμό Σαμπέτα που βρίσκεται στην αυτόνομη περιοχή Γιαμάλ – Νενέτσκι έδωσε την εντολή να γίνει η φόρτωση του πρώτου τάνκερ φυσικού αερίου Christophe de Margerie. Το εργοστάσιο “Yamal LNG” (το 50,1% ανήκει στη ρωσική Novatec, το 20% στην γαλλική Total,20% στην κινεζική CNPC και το 9,9% στο Ταμείο «Ο Δρόμος του μεταξιού»), στο οποίο έγινε η τελετή, θα είναι το πρώτο εργοστάσιο της ρωσικής Novatec παραγωγής LNG. , με τρεις μονάδες παραγωγής, η κάθε μια από τις οποίες θα παράγει 5,5 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί η μια μονάδα του εργοστασίου ενώ οι άλλες δύο θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2018-2019.