Χάνει τον Όξλεϊντ – Τσάμπερλεϊν για όλη τη σεζόν η Λίβερπουλ

Όσκαρ ατυχίας διεκδικεί ο Άλεξ Όξλεϊ – Τσάμπερλεϊν, ο οποίος έχασε τον τελικό του Champions League, έχασε το Μουντιάλ της Ρωσίας και τώρα χάνει και όλη την ερχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τον Γιούργκεν Κλοπ, ο μέσος της Λίβερπουλ θα συμπληρώσει απουσία 12 μηνών (!) έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο στον ημιτελικό κόντρα στη Ρόμα στις 24 Απριλίου.

«Θα είναι θαύμα αν τον δούμε να παίζει για εμάς τον επόμενο Μάιο» δήλωσε ο Κλοπ αναγγέλλοντας τα άσχημα μαντάτα για τον παίκτη του.

BREAKING: Jurgen Klopp confirms that Liverpool midfielder Alex Oxlade-Chamberlain is expected to miss the majority of the upcoming season. pic.twitter.com/V2gc6YDxBG

— B/R Football (@brfootball) 18 Ιουλίου 2018