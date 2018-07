Νεκρός ο γνωστός μπασκετμπολίστας Τάιλερ Χάνικατ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 15:57 |

Τραγικά είναι τα νέα της υπόθεσης του Τάιλερ Χάνικατ που έρχονται από τις ΗΠΑ κι έχουν συγκλονίσει ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ.



Λίγες ώρες μετά την είδηση της ανταλλαγής πυροβολισμών με αστυνομικούς και την οχύρωση του σε προάστιο του Λος Άντζελες, οι τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως ο παίκτης της Χίμκι, Τάιλερ Χάνικατ είναι νεκρός.



Η ενημέρωση από τον επίσημο λογαριασμό του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες στο twitter αναφέρει:



«Οι Ειδικές Δυνάμεις εισέβαλαν στη κατοικία και εντόπισαν έναν άντρα που δεν απαντούσε. Λίγο αργότερα το LAFD ανακοίνωσε πως ο άντρας είναι νεκρός. Οι αστυνομικοί είναι στο σημείο και και ερευνούν τις συνθήκες, περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στο προσεχές διάστημα».

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Αμερικανός φόργουορντ που έπαιξε την περασμένη σεζόν στη ρωσική Χίμκι, σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι του στο Σέρμαν Όουκς της Καλιφόρνια.





UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available



A former NBA player, reported to be Tyler Honeycutt, was killed in a shootout with cops in Sherman Oaks, California after barricading himself in an apartment. I'll have the story throughout the morning on @1010WINS. #1010WINS,



Τι έγινε

ο αμερικανικό δίκτυο «ABC» ανέφερε:

Πριν από το τραγικό περιστατικό τ

«Ένας πρώην παίκτης του ΝΒΑ και του κολεγίου UCLA έχει οχυρωθεί σε μια οικία του Σέρμαν Όουκς, ύστερα από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. […]

Οι αρχές δέχθηκαν μια κλήση από τη μητέρα του δράστη, η οποία έλεγε πως ο υιός της συμπεριφερόταν απρόβλεπτα. Μόλις οι άνδρες της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, ο άνδρας άνοιξε πυρ με τις Αρχές να επιστρέφουν τα πυρά.

Αν και οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον δράστη, πιστεύεται πως είναι ακόμη ζωντανός βασισμένοι σε γραπτά μηνύματα.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της αντιτρομοκρατικής, ενώ περίπου 30 κάτοικοι από την γύρω περιοχή έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας.»