Μπάσκετ: Τέλος ο ΜακΛιν για τον Ολυμπιακό

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Τζαμέλ ΜακΛίν. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «αποχαιρέτησε» τον Αμερικανό σέντερ, ανακοινώνοντας ότι θα κάνει χρήση του opt out που έχει στο συμβόλαιό του.



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τον Τζαμέλ ΜακΛίν ότι θα κάνει χρήση του όρου opt out που έχει στο συμβόλαιο του. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.



Την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, είχε γνωστοποιήσει μέσω twitter ο μάνατζερ του ΜακΛίν, ο οποίος είχε μέσο όρο 8.7 πόντους και 4.7 ριμπάουντ στην Euroleague, ενώ στο πρωτάθλημα της Α1 (κανονική περίοδο και πλέι οφ) είχε 7.9 πόντους και 4.4 ριμπάουντ μέσο όρο.



Στο μεταξύ, από ότι φαίνεται μόλις δύο θα είναι οι ξένοι που θα παραμείνουν στο λιμάνι. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει κλειστό συμβόλαιο αλλά είναι και στα υπόψιν των Σαν Αντόνιο Σπερς, και ο Γιάνις Στρέλνιεκς.



Ο Λετονός γκαρντ είναι από τους παίκτες που θέλει ο Μπλατ στη νέα εποχή του Ολυμπιακού. Ήταν θετικός την χρόνια που πέρασε και περιμένουν ακόμα περισσότερα από τον ίδιο τη σεζόν 2018-19. Για αυτό στον Ολυμπιακό είναι πρόθυμοι να του ανανεώσουν το συμβόλαιο, ενεργοποιώντας την οψιόν του.



Από την άλλη την έξοδο θα δει ο Κιμ Τιλί. Ο Γάλλος φόργουορντ θα είναι ο επόμενος που θα φύγει, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν χρήση του opt out του και θα χωρίσουν τους δρόμους τους μαζί του.