Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μασούρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:24 |

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Μασούρα. Ο νεαρός μπακ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ανακοίνωσαν έπειτα την απόκτησή του. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:



«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Μασούρα! Το who is who του Γιάννη Μασούρα:



Ο Γιάννης Μασούρας (1,81μ.) γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1996 στην πόλη της Πάτρας. Αγωνίζεται ως δεξί μπακ. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Παναχαϊκής και γρήγορα προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2013 υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Αχαΐας.

Ύστερα από δύο χρόνια και έχοντας “γεμάτες” σεζόν με τους “κοκκινόμαυρους”, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΛ. Την πρώτη του χρονιά στους “βυσσινί” πραγματοποίησε 14 συμμετοχές στη Football League.

Την επόμενη χρονιά "συστήθηκε" στο κοινό της Super League, αφού έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 30 Απριλίου 2017. Τη σεζόν που μας πέρασε, ο νεαρός φουλ μπακ, πραγματοποίησε 23 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία, ενώ αγωνίστηκε και σε 7 ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου πέτυχε και 3 γκολ! Τέλος, είναι διεθνής με τις μικρότερες εθνικές ομάδες, καθώς είναι ενεργό μέλος της U-21 της χώρας μας. Από σήμερα ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού μας»!