Πλέι-οφ μπάσκετ: Με «sweep» στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 18:33 |

Τεράστιο «διπλό» στο ΟΑΚΑ, με το οποίο έγραψε το πολυπόθητο 2-0 στη σειρά της προημιτελικής φάσης των πλέι οφ της Α1 Ανδρών, πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ.



Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε με 93-88 της ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να μετρά το απόλυτο επί της Ένωσης στην εφετινή αγωνιστική περίοδο (2 νίκες στην κανονική περίοδο και 2 στα πλέι οφ) και πλέον να καλείται για το θαύμα στα ημιτελικά, απέναντι στον Παναθηναϊκό (best of five).



Η ευστοχία του ΠΑΟΚ από τα 6.75, βοήθησε τους Θεσσαλονικείς να σηκώσουν από την πρώτη περίοδο κεφάλι στο σκορ (23-28 στο 10΄) και με καλά δομημένη άμυνα να αντέξουν σε κάθε προσπάθεια αντίδρασης της ΑΕΚ μέχρι το ημίχρονο (41-46 στο ημ.).



Η Ενωση συνέχισε την καταδίωξη του ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας σε 56-58 στο 24΄. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις από τα 6.75 από τον Γκος (δύο «κολλητά» τρίποντα) και ο ΠΑΟΚ έμεινε σε απόσταση ασφαλείας (56-64 στο 26΄), την οποία διατήρησε μέχρι το 30΄ (64-70). Με το... καλημέρα της τέταρτης περιόδου, η ΑΕΚ έφτασε και πάλι μία ανάσα από την ανατροπή (70-72), αλλά ένα σερί 0-7 του ΠΑΟΚ έγραψε το 70-79. Τελευταία προσπάθεια της Ένωσης για την υπέρβαση ήταν όταν έριξε τη διαφορά στο -5 (80-85). Ωστόσο, οι Μαργαρίτης και Κατσίβελης εκτέλεσαν άμεσα από τα 6.75 και ο ΠΑΟΚ οικοδόμησε μία διαφορά ασφαλείας (80-91 στο 38΄) και δε χρειάστηκε να κοιτάξει πίσω...



Τα δεκάλεπτα: 23-28, 41-46, 64-70, 88-93



ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Τζέιμς 16 (1), Γκριν 19 (3), Χάρις 5 (1), Λαρεντζάκης 8 (1), Χάντερ 8, Πάντερ 13 (1), Ξανθόπουλος 3, Σάκοτα 8, Βασιλόπουλος, Καββαδάς 8



ΠΑΟΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 6, Κατσίβελης 6 (1), Τζάκσον 12, Γκος 13 (2), Τζόουνς 2, Πέτεγουει 21 (4), Κρουμπάλι 4, Κόνιαρης 6 (2), Μαργαρίτης 14 (2), Ζάρας 4 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1)