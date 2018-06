Με Μπομπ Μάρλεϊ απαντά ο Θεοδωράκης στις φήμες περί αποχωρήσεων βουλευτών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:01 |

Χρησιμοποιώντας μία φράση από ένα διάσημο τραγούδι του Μπόμπ Μάρλεϊ, ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, διέψευσε, με μήνυμα στο Τwitter, τις φήμες ότι βουλευτές του κόμματος θα στηρίξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μη χάσει την πλειοψηφία.



«Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωράκης.