Αυτό είναι το κείμενο της συμφωνίας για τη Βόρεια Μακεδονία (PDF)

Δείτε όλο το κείμενο της συμφωνίας εδώ.





«Η επίσημη γλώσσα θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα». Σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η άλλη πλευρά τονίζει ότι το Κοινοβούλιο των Σκοπίων θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να καταθέσει την συμφωνία στο Κοινοβούλιο του προς κύρωση κι εφόσον το αποφασίσει να διεξάγει δημοψήφισμα.



«Οι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγματος, προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως οι διατάξεις της παρούσας συμφωνία, θα ξεκινήσουν με την κύρωση της παρούσας συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του ή σε συνέχεια του δημοψηφίσματος» αναφέρει η παράγραφος 11 του άρθρου 1. Επίσης, στο άρθρο 4 τονίζεται ότι «Έκαστος μέρος δια της παρούσης αναλαμβάνει την δέσμευση κι επίσημα δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμα του, όπως ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε διεκδίκηση οιασδήποτε περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή του σύνορα». Κατατέθηκε στην Βουλή το 20σέλιδο κείμενο της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ για το Σκοπιανό. Η συμφωνία χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος αποτελείται από 8 άρθρα και το δεύτερο μέρος από 12 άρθρα. « Η παρούσα συμφωνία είναι τελική και από την θέση της σε ισχύ τερματίζει την ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995» αναφέρει ρητά η παράγραφος 1 του πρώτου άρθρου. Όσον αφορά το όνομα επιβεβαιώνει το Βόρεια Μακεδονία ενώ σχετικά με την ιθαγένεια τονίζει ότι «θα είναι Μακεδονική / πολίτης της της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».«Η επίσημη γλώσσα θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα». Σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η άλλη πλευρά τονίζει ότι το Κοινοβούλιο των Σκοπίων θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να καταθέσει την συμφωνία στο Κοινοβούλιο του προς κύρωση κι εφόσον το αποφασίσει να διεξάγει δημοψήφισμα.«Οι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγματος, προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως οι διατάξεις της παρούσας συμφωνία, θα ξεκινήσουν με την κύρωση της παρούσας συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του ή σε συνέχεια του δημοψηφίσματος» αναφέρει η παράγραφος 11 του άρθρου 1. Επίσης, στο άρθρο 4 τονίζεται ότι «Έκαστος μέρος δια της παρούσης αναλαμβάνει την δέσμευση κι επίσημα δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμα του, όπως ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε διεκδίκηση οιασδήποτε περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή του σύνορα».

Την Παρασκευή αναμένεται στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας για να ενημερώσει την Ολομέλεια.





Τι προβλέπει

Με βάση το χθεσινό non paper, το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως «Severna Makedonja».Επίσης η ΠΓΔΜ δεσμεύεται να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση. Το όνομα θα εγγραφεί στο σύνταγμα της πΓΔΜ με την απαραίτητη αναθεώρηση. Παράλληλα, οι πάνω από 140 χώρες που αναγνωρίζουν σήμερα την εν λόγω χώρα με τον όρο Μακεδονία, θα την αναγνωρίζουν εφεξής ως Βόρεια Μακεδονία.Το όνομα διαχωρίζει απόλυτα την εν λόγω χώρα από την ελληνική Μακεδονία και τις τρεις περιφέρειές της (Ανατολική, Κεντρική, Δυτική).Η συμφωνία προβλέπει πως η ιθαγένεια/υπηκοότητα στην Βόρεια Μακεδονία θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Ο ανωτέρω ενιαίος όρος αντικαθιστά το σκέτο «Macedonian» που αναγράφεται σήμερα στα ταξιδιωτικά έγγραφα, άρα αποτελεί σαφή βελτίωση.Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».Καθιερώνεται Ομάδα εργασίας ειδικών η οποία από το 2019 και μέσα σε 3 χρόνια θα πρέπει να διευθετήσει θέματα εμπορικών σημάτων.