Λοβέρδος: «Απο το Go back Madame Merkel, περάσατε στο Good luck»

«Απο το Go back Madame Merkel, περάσατε στο Good luck» είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος απο το βήμα της Βουλής στην συζήτηση επι του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, εξαπολύοντας επίθεση στο οικονομικό επιτελείο και την κυβέρνηση.



«Η κυβέρνηση που θα καταργούσε τα μνημόνια μ΄ένα νόμο και ένα άρθρο, εξελίχθηκε στην πιο μνημονιακή όλων των εποχών” ανέφερε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «εκαυχάτο ότι θα απέκρουε τις απαιτήσεις των ξένων δανειστών με το περίφημο σε άπταιστα γαλλοαγγλικά Go back Madame Merkel. Χθες σ’ αυτή εδώ την αίθουσα ο Υπουργός των Οικονομικών σα νεόκοπος Πόντιος Πιλάτος δεν είχε τίποτε περισσότερο να πει από το να ευχηθεί καλή τύχη, «Good luck» verbatim, στους επόμενους διαπραγματευτές των ελληνικών θέσεων. Από την ψευτομαγκιά του Go back, στην εγκαρτέρηση του Good luck» .



«Δεν υπάρχει χειρότερη διακυβέρνηση από εκείνη μιας ετερόκλητης ομάδας δημαγωγών και λαϊκιστών που βρίσκονται σε αποδρομή και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στην εξουσία, την οποία όσο πιο πολύ σφίγγουν, τόσο περισσότερο φεύγει από τα χέρια της» συμπλήρωσε. Σχετικά με το πολυνομοσχέδιο ανέφερε πως «με αυτά που ψηφίζετε σήμερα αποχαιρετάτε οριστικά την Αλεξάνδρεια της εξουσίας».