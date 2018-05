Πάιατ: Κοτζιάς - Πομπέο συζήτησαν τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις

Τη συνάντηση του έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, με τον αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, σχολίασε μέσω Twitter ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.



«Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, και ο έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Κοτζιάς, συζήτησαν για την εξαιρετική κατάσταση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν έναν ελληνοαμερικανικό Στρατηγικό Διάλογο (Strategic Dialogue) σε τομείς-κλειδιά της συνεργασίας των δύο χωρών» ανέφερε χαρακτηριστικά.







"Secretary Pompeo and Foreign Minister Kotzias discussed the excellent state of bilateral relations and agreed to establish a U.S.-Greek Strategic Dialogue on key areas of cooperation."



Onward we go! https://t.co/CCWhBKvsFW