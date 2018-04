Πρόσωπο-έκπληξη για τη θέση του γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής πρότεινε η Γεννηματά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 19:00 |

Ένα πρόσωπο- «έκπληξη» από τη νέα γενιά προτάθηκε από τη Φώφη Γεννηματά για τη θέση του Γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής. Ενώ ακούγονταν τα ονόματα των κ. Χρηστίδη και Τριαντάφυλλου η κ. Γεννηματά έκανε μια διαφορετική πρόταση.



Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου η επικεφαλής του νέου φορέα πρότεινε για την κρίσιμη θέση του άτυπου Νο 2 του νέου κόμματος, τον προερχόμενο από τις τάξεις της ΠΑΣΠ, Μανώλη Χριστοδουλάκη.



O 27χρονος Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι Υπ. Διδάκτωρ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας με διατριβή: «Μοντέλο ψηφιοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα».





Το βιογραφικό του Μανώλη Χριστοδουλάκη





ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ





2016 – Σήμερα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Υπ. Διδάκτωρ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας

Διατριβή: "Μοντέλο ψηφιοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα”

2013 - 2014: London School of Economics, London

MSc in Political Science and Political Economy, with Distinction

Dissertation: "The effectiveness of the merger reform on the financial measures of Greek Municipalities: The

"Kallikratis" Reform" («Η αποτελεσματικότητα της συγχώνευσης των Ελληνικών Δήμων ως προς τα

δημοσιονομικά τους μεγέθη: Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»»)





2008 - 2013: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μ.Ο. πτυχίου: 9.12

Διπλωματική Εργασία: "Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας Ασθενούς

για Κατανεμημένα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων Βασισμένου στις Τεχνολογίες WEB"





ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

2015 – 2017 : Μέλος Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ

2011 – 2013 : Γραμματέας ΠΑΣΠ ΕΜΠ

2010 – 2013 : Γραμματέας ΠΑΣΠ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2011 – 2013 : Μέλος Δ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2010 – 2013 : Εκπρόσωπος Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2010 – 2013 : Μέλος Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ





Κύπρου), Datamed SA, Αθήνα

2017 – Σήμερα: Υπεύθυνος Τομέα Έργων, Datamed SA, Αθήνα2016 – Σήμερα: Επισκέπτης Καθηγητής του Τμήματος «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα» στο μάθημα «Πληροφορική Υγείας», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα2015 - 2016: Project Management Ιατρικής Πληροφορικής (ΟΠΣΥ Πελοποννήσου, Β' Αττικής, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Εθνικό Σύστημα Υγείας Κύπρου, Ψηφιοποίηση ΠΦΥ ΗΔΙΚΑ, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Εθνικό Μητρώο Παχυσαρκίας, Τηλεϊατρική Υποστήριξη, Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας2014 - 2015: Τεχνική υποστήριξη ιατρικού πληροφοριακού συστήματος, υποστήριξη διαδικασίας υποβολής απαιτήσεων προς ΕΟΠΥΥ, 401 ΓΣΝΑ2010 - 2013: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων νοσηλευτικών μονάδων, ανάπτυξης συστήματος κωδικοποίησης ΚΕΝ/DRG για το ΕΣΥ, μελέτης ευρωπαϊκής/εθνικής νομοθεσίας για μεταμοσχεύσεις/δωρεές οργάνων, ανάπτυξης Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, συστημάτων Τηλεϊατρικής παρακολούθησης και καθορισμού προδιαγραφών για το esy.net, Datamed SA, Αθήνα





ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2014: Distinction of High Performance - MSc in Political Science and Political Economy, LSE2008: Υποτροφία EUROBANK EFG Ανώτερου βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (19.72)2008: Τιμητικός Έπαινος Νομαρχίας Αθηνών για διάκριση στις εισαγωγικές εξετάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ2007 - 2008: Διάκριση στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: "Θαλής","Ευκλείδης", "Αρχιμήδης

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Γαλλικά