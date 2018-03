Κομισιόν: «Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα»

«Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανάρτησή της στην ελληνική γλώσσα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.



Στην ανάρτηση, η Κομισιόν υπενθυμίζει πως η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981.



Η δημοσίευση συνοδεύεται από διαδοχικές φωτογραφίες που απεικονίζουν ελληνικούς προορισμούς, ενώ στο επίκεντρό τους βρίσκονται η ελληνική και η ευρωπαϊκή σημαία.





🎉 Happy National Day, Greece!

Greece has been a member of the European family since 1981.

Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα.

Greece is Europe. Europe is Greece. 🇬🇷🇪🇺#25ηΜαρτιου pic.twitter.com/2hOcMrh5oj