Ποια είναι η υπουργός που παραιτήθηκε για ένα επίδομα ενοικίου

Η «Nεοϋορκέζα». Ετσι προσφωνούσαν την Ράνια Αντωνοπούλου οι συνάδελφοί της στην κυβέρνηση αλλά και πολλοί Συριζαίοι οι οποίοι είδαν ξαφνικά μια άγνωστη στην πολιτική σκηνή γυναίκα να παίρνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εργασίας το 2015. Ηταν τότε που ο Αλέξης Τσίπρας την τίμησε με τη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας στις εκλογές του Ιανουαρίου, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη καθώς λίγοι την γνώριζαν.



Η αλήθεια είναι ότι ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό αλλά ιδιαίτερα γνωστή στον ακαδημαϊκό χώρο. Επέστρεψε μετά από 37 χρόνια στην Ελλάδα βάζοντας τότε έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο. Να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργασίας και να μειώσει την ανεργία. Και η αλήθεια είναι ότι εν μέρει τα κατάφερε καθώς της χρεώνουν τη μείωση του ποσοστού ανεργίας σχεδόν πέντε μονάδες στα χρόνια που είναι υπουργός. Γι’ αυτό και στη δήλωσή της πριν παραιτηθεί είχε ζητήσει από τον κόσμο να την κρίνει για τη δουλειά που έχει κάνει.



Οι κακές γλώσσες πάντως, και η αντιπολίτευση μιλούν για «ψεύτικη» μείωση της ανεργίας καθώς οι περισσότερες θέσεις εργασίας είναι χαμηλά αμειβόμενες και σε καθεστώς που έχει καταστρατηγήσει εργασιακά δικαιώματα ετών.



Η Ράνια Αντωνοπούλου θεωρείτο προσωπική φίλη με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος βεβαίως εκτιμά ιδιαίτερα και τον σύζυγό της, Δημήτρη Παπαδημητρίου στον οποίο ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομίας και της Ανάπτυξης.



Κοσμοπολίτες και οι δύο ήταν το δεύτερο ζευγάρι που ήταν ταυτόχρονα στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο, μετά από αυτό του Θοδωρή Δρίτσα με τον Τασία Χριστοφιλοπούλου στην πρώτη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.



Οι κατηγορίες

Το πόθεν έσχες

Πάντως και για τον κ. Παπαδημητρίου οι «άσπονδοι» φίλοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και οι εχθροί εκτός, έχουν να λένε τόσο για την τεράστια περιουσία που διαθέτει όσο και για το γεγονός ότι γνωρίζει ελάχιστα την ελληνική πραγματικότητα. Τον μέμφονται όμως και για ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Levy πριν από το 2015, αλλά και μετά τη νίκη ΣΥΡΙΖΑ ήταν εισηγητής ενός «παράλληλου νομίσματος», του γνωστού και Geuro» και βεβαίως της εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Ιδέες που αργότερα βεβαίως απέκρουε…Η κ. Αντωνοπούλου είναι καθηγήτρια στο Bard College και διευθύντρια του τμήματος έρευνας για την ισότητα των φύλων του Levy Economics Institute στη Νέα Υόρκη και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Εργασίας.Έχει δημοσιεύσει τις μελέτες της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Income Distribution, Feminist Economics Journal, Eastern Economic Review και σε βιβλία, και έχει παρουσιάσει τις εργασίες της σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών.Έχει διατελέσει καθηγήτρια Οικονομικής Επιστήμης στο New York University, επισκέπτρια καθηγήτρια στο Barnard College, Columbia University και εμπειρογνώμων στα Ηνωμένα Έθνη και στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και κάτοχος ΜΑ και PhD απο το Πανεπιστήμιο New School for Social Research, ΗΠΑ.Με καταγωγή από την Πάτρα και τη Μικρά Ασία, η μαθήτρια Ρ. Αντωνοπούλου είχε πρωτοστατήσει στις μαχητικές μαθητικές εκδηλώσεις της Μεταπολίτευσης, ενώ υπήρξε μέλος της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος. Τελειώνοντας το Λύκειο, σε ηλικία 17 ετών, έφυγε για σπουδές στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Εκανε τη διδακτορική διατριβή στον μαρξιστή οικονομολόγο Ανγουιρ Σαϊκ.Γνώρισε τον κ. Παπαδημητρίου όταν παρουσίασε μια μελέτη για την ισότητα των φύλων και το Ινστιτούτο οργάνωσε ένα σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα υπό την ευθύνη και την εποπτεία της κ. Αντωνοπούλου.Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ ενεπλάκη περίπου το 2011 όταν ξεκίνησε μια συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο του κόμματος ενώ ήταν ένας από τους ανθρώπους που γνώρισαν τον Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ και οργάνωσε την ομιλία του πρωθυπουργού στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.Πριν από λίγους μήνες, και συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Σύμφωνα με αυτό το ζευγάρι Αντωνοπούλου – Παπαδημητρίου έχει χαρτοφυλάκιο με μετοχές και επενδυτικά προϊόντα που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο του κ. Παπαδημητρίου ανέρχεται στα 2.725.881 δολάρια.Το χαρτοφυλάκιο αυτό, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του το κατείχε το 2015, όταν δεν είχε ακόμα υπουργοποιηθεί. Δήλωσε επίσης εισοδήματα 453.429 δολάρια. Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και σύζυγος του κ. Παπαδημητρίου, Ράνια Αντωνοπούλου, κατείχε μετοχές 340.000 δολαρίων σε χρηματιστήρια και καταθέσεις ύψους 11.400 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες. Το ζευγάρι υπουργών, είχε από κοινού καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού 480.154 δολάρια. Το υπουργικό ζεύγος διαθέτει, επίσης, διαμέρισμα 110 τ.μ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μία βίλα στη Σύρο 300 τ.μ. με 180 τ.μ. βοηθητικούς χώρους σε οικόπεδο 4.950 τ.μ. Η βίλα διαθέτει και μία πισίνα 80 τ.μ.