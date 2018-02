Συναντήθηκαν Τσίπρας - Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες

Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη συναντήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.



Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), ενόψει της σημερινής άτυπης Συνόδου Κορυφής των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην οποία πρόκειται να θέσει το ζήτημα ο πρόεδρος της Κύπρου και αναμένεται να τοποθετηθεί ο έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στις επαφές που θα έχουν στο περιθώριο της Συνόδου.



Ο κ. Τσίπρας ανέβασε στο twitter φωτογραφία από τη συνάντηση με τον κ. Αναστασιάδη κι έγραψε: «Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη στις Βρυξέλλες, πριν την αυριανή Σύνοδο Κορυφής».





Meeting with the President of the Republic of Cyprus, Mr. Nicos Anastasiades in Brussels, ahead of tomorrow's Summit. pic.twitter.com/lBsjSP3dPc