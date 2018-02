Η Τουρκία μεταφέρει την ένταση στο Καστελόριζο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 13/02/2018 23:51 |

Με έκδοση Navtex για το Καστελόριζο, συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις παρά τις ελληνικές αντιδράσεις, αλλά και τις συστάσεις από Κομισιόν και ΗΠΑ.



Ειδικότερα, μετά τον εμβολισμό του λιμενικού σκάφους «Γαύδος» στα Ιμια, το βράδυ της Δευτέρας, αλλά και τις εμπρηστικές δηλώσεις την επόμενη μέρα περί κατοχής των Ιμίων, η Αγκυρα εξέδωσε νέα Navtex με την οποία δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Μεγίστη (Καστελόριζο).



Η Navtex εκδόθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, με σκοπό, όπως αναφέρεται, άσκηση για έρευνα και διάσωση από τουρκικές δυνάμεις.





Η τουρκική Navtex



Η NAVTEXQ



ZCZC FA91 ANTALYA TURK RADIO ZCZC



130654 UTC FEB 18



NAVTEX NW NR0235/18



MEDITERRANEAN SEA



SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 15 FEB 18 FROM 1100Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;



36 21.44 N – 029 08.88 E



35 39.64 N – 029 08.88 E



35 39.64 N – 029 59.60 E



36 12.92 N – 029 59.60 E



CAUTION ADVISE