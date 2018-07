Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ του Ρόμπιν Γουίλιαμς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:17 |

Η χολιγουντιανή πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ του HBO «Robin Williams: Come Inside My Mind» (Ρόμπιν Γουίλιαμς: Μπες στο μυαλό μου) ήταν μία γλυκόπικρη επανασύνδεση στο TCL Chinese Theatre, στο Λος Αντζελες των φίλων του εκλιπόντος ηθοποιού.



Οι Μπίλι Κρίσταλ και Ντέιβιντ Στέινμπεργκ, που ξεκίνησαν την καριέρα τους ως stand up κωμικοί όπως και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ήταν παρουσιαστές της εκδήλωσης. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Πατρίτσια Αρκετ, Μπόνι Χαντ, Μπομπ Σάγκετ, Ρέι Ρομάνο, Κέβιν Νίλον, Εντι Γκρίφιν.



«Στη δεξίωση που ακολούθησε μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ σερβιρίστηκαν τα αγαπημένα επιδόρπια του ηθοποιού, key lime πίτα και μακαρόν σοκολάτας. Τα τραπέζια ήταν διακοσμημένα με στρατιωτάκια φιγούρες, που ήταν αγαπημένα του Ρόμπιν» ανέφερε καλεσμένος στο Page Six.



Το ντοκιμαντέρ για τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2014 σκηνοθετήθηκε από την Μαρίνα Ζένοβιτς δημιουργό πριν από δέκα χρόνια της ταινίας για τον Ρομάν Πολάνσκι με τίτλο «Roman Polanski: Wanted and Desired».



Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται ανέκδοτο υλικό με συνεντεύξεις και ηχογραφήσεις του Γουίλιαμς, αλλά και κοντινών του προσώπων.



Ο ίδιος ο Γουίλιαμς είναι αφηγητής στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας και μιλούν γι’ αυτόν οι συνάδελφοι του, Μπίλι Κρίσταλ, Ερικ Αιντλ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Στιβ Μάρτιν και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής, Ντέιβιντ Λέτερμαν.



Στην ταινία ο κωμικός λέει ότι «το stand-up είναι επιβίωση».



«Για μένα, αυτή είναι η τζαζ, αυτό είναι που έχω να κάνω» αναφέρει στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, στο οποίο προβάλλονται στιγμιότυπα του Γουίλιαμς στη σκηνή απ' όλη την καριέρα του.



Στο τρέιλερ παρουσιάζεται ο Ουίλιαμς να αντιμετωπίζει το φόβο της εγκατάλειψης που προερχόταν από την παιδική του ηλικία και περιλαμβάνεται μια συζήτηση για τη χρήση ναρκωτικών και φωνητικών μηνυμάτων που άφησε σε φίλους, όπως ο Μπίλι Κρίσταλ. Ο Γουίλιαμς παραδέχεται στο βίντεο ότι έδινε έναν αγώνα «μερικές φορές για να ξεφύγει από τα πάντα και μερικές φορές για να αντιμετωπίσει τα πάντα».



Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 16 Ιουλίου.