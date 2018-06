Η Μάιλι Σάιουρος συγκεντρώνει χρήματα για τα παιδιά των μεταναστών

Για καλό σκοπό χρησιμοποιεί η Μάιλι Σάιρους τους θαυμαστές της στο διαδίκτυο. Η εκκεντρική τραγουδίστρια τους κινητοποιεί μέσω facebook ώστε να κάνουν δωρεές σε παιδιά μεταναστών που εξαιτίας της σκληρής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους. Ακολουθεί ουσιαστικά το δρόμο που έδειξαν κι άλλοι σελέμπριτι της βιομηχανίας του θεάματος όπως ο Τζορτζ Κλούνει.



Η ποπ σταρ ξεκίνησε έναν ηλεκτρονικό έρευνα για το ίδρυμα KIND (Kids in Need of Defense) μέσω μιας νέας εφαρμογής της σελίδας του facebook που επιτρέπει σε δημόσια πρόσωπα και επιχειρήσεις να ηγούνται σχετικών καμπανιών.



Το Pages όπως ονομάζεται η εφαρμογή είναι ένα από τα νέα χαρακτηριστικά της σελίδας για τη συγκέντρωση χρημάτων για καλό σκοπό. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που προτίνουν στους χρήστες να κάνουν μηναίες συνεισφορές υπέρ φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, βγάζοντας ένα κουμπί με την ένδειξη donate (κάντε χορηγία).



Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση σχετικών ενεργειών στα social media εξαιτίας της ανάγκης στήριξης των οικογενειών των μεταναστών που χωρίστηκαν στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό.



Η συγκεκριμένη κίνηση, χαρακτηρίζεται ως η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του facebook, αφού ο αρχικός σκοπός ήταν η συγκέντρωση 1.500 δολαρίων και τώρα το ποσό έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολλάρια με ανθρώπους θα δίνουν τον οβολλό τους προερχόμενοι από 30 χώρες του κόσμου. Το σύνολο των χρημάτων θα κατευθυνθεί προς την φιλανθρωπική οργάνωση RAIGES που προσφέρει νομικές υπηρεσίες στις συγκεκριμένες οικογένειες των μεταναστών.