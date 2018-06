Ο Κάνιε Γουέστ θέλει να κυκλοφορήσει «52 άλμπουμ σε 52 εβδομάδες»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Πριν 31' |

Τους μήνες Μάιο - Ιούνιο ο Κάνιε Γουέστ κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ σε πέντε εβδομάδες, το δικό του και άλλων καλλιτεχνών.



Ο Αμερικανός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακοίνωσε ότι θέλει να δημιουργήσει "52 άλμπουμ σε 52 εβδομάδες".



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το τελευταίο του άλμπουμ 'ye', το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων συνεισφορές από τον Κέβιν Πάρκερ των Tame Impala, τον PARTYNEXTDOOR και τον CyHi The Prynce.



Τώρα σε συζήτηση με τον κριτικό μουσικής και αρθρογράφο των The New York Times, Jon Caramanica για το podcast του, ο Γουέστ δήλωσε στο δημοσιογράφο ότι θέλει να κυκλοφορήσει περισσότερα έργα.



"Μου είπε σε ένα σημείο ότι θέλει να κάνει 52 δίσκους σε 52 εβδομάδες" ανέφερε ο δημοσιογράφος. "Μπορείτε να τον ακούσετε να το λέει στο σημείο 48:30 της συνέντευξης" έγραψε.



Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρός είναι ο ισχυρισμός του Γουέστ, ή αν θα είναι δικά του άλμπουμ ή άλμπουμ των οποίων θα αναλάβει την παραγωγή, όπως των 'Daytona' του Pusha-T που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και των άλμπουμ των Nas και Teyana Taylor και Kid Cudi.



O Jon Caramanica πέρασε τρεις ημέρες με τον Κάνιε Γουέστ για να παρουσιάσει ένα σε βάθος προφίλ του και για ένα Q & A για το Podcast της NYT Popcast.



"Είπε ότι θέλει να αγοράσει έκταση στο Ουαϊόμινγκ και ότι θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο εκεί" δήλωσε ο Caramanica.