Ποιος θα είναι ο ρόλος της Κρίστεν Γουίνγκ στο «Wonder Woman 1984»

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς Wonder Woman και μάλιστα από την ίδια τη σκηνοθέτιδα της ταινίας Πάτι Τζέκινς.



Η Τζέκινς από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Wonder Woman 1984» έχει δημοσιεύσει διάφορες φωτογραφίες.



Πρώτα αποκάλυψε το ρόλο του Κρις Πάιν ως Στιβ Τρέβορ κάτι που εξέπληξε όσους είχαν παρακολουθήσει την πρώτη ταινία Wonder Woman λόγω της τύχης του χαρακτήρα.



Τώρα, η σκηνοθέτιδα αποκαλύπτει τις προσθήκες που έχουν γίνει στο καστ των ηθοποιών μεταξύ των οποίων είναι η Κρίστεν Γουίνγκ ως Μπάρμπαρα Μινέρβα, την αρχαιολόγο που αλλάζει μορφή σε άνθρωπο-τσίτα.



Το άλλο νέο πρόσωπο είναι ο Νάρκος, ρόλος που δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς αλλά τον οποίο θα υποδυθεί ο Πέντρο Πασκάλ, γνωστός από την τηλεοπτική σειρά Game of Thrones.



Τέλος, ρόλο στη συνέχεια της ταινίας φημολογείται ότι θα έχει και η Λίντα Κάρτερ, η οποία υπήρξε η τηλεοπτική ενσάρκωση της Wonder Woman.



Το σενάριο της ταινίας έχουν γράψει ο Τζέοφ Τζονς, ο Ντέιβιντ Κάλλαχαμ και η Πάτι Τζέκινς.



Η ταινία «Wonder Woman 1984» αποτελεί συνέχεια της επιτυχίας «Wonder Woman» του 2017, που κέρδισε 817 εκατομμύρια δολάρια στο box office, και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Νοεμβρίου του 2019.