Η Γκλόρια Εστέφαν στο «One Day at a Time» του Netflix

Η Γκλόρια Εστέφαν, μύθος της ποπ- λάτιν μουσικής θα εμφανιστεί τον επόμενο μήνα στη δημοφιλή σειρά «One Day at a Time» του δικτύου Netflix.



Η Κουβανοαμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και παραγωγός, η οποία ερμηνεύει και το τραγούδι των τίτλων της σειράς, θα εμφανιστεί ως guest star στον τρίτο κύκλο και θα υποδυθεί τη Μίρθα, τη μικρή αδερφή και της Λίντια που υποδύεται ηΡίτα Μορένο.



Νεότερη εκδοχή της εμβληματικής κωμικής σειράς του Νόρμαν Λιρ, το One Day at a Time είναι μια συγκινητική κωμωδία που ακολουθεί τρεις γενιές μιας οικογένειας Κουβανοαμερικανίδων, τη γιαγιά, την κόρη και την εγγονή που μοιράζονται, όχι πάντα με προθυμία, την ίδια στέγη και παλεύουν με τα σκαμπανεβάσματα της ζωής.



Μια πρόσφατα χωρισμένη μητέρα και βετεράνος του στρατού κινείται ανάμεσα στους θριάμβους και τις δοκιμασίες που συνοδεύουν την ανατροφή δύο πεισματάρικων παιδιών της σύγχρονης εποχής, επιστρατεύοντας ταυτόχρονα τη «βοήθεια» της παλαιών αρχών μητέρας της και του διαχειριστή του κτιρίου, που αποδεικνύεται πολύτιμο άτομο εμπιστοσύνης.



Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζαστίνα Ματσάντο, Ρίτα Μορένο, Τοντ Γκρίνελ, Στίβεν Τομπολόβσκι, Ισαμπέλα Γκομέζ και Μαρσέλ Ρουίς.



Τη διεύθυνση παραγωγής έχουν αναλάβει ο Νόρμαν Λιρ, οι συνδημιουργοί και showrunner Γκλόρια Καλντερόν Κέλετ και Μάικ Ρόις, ο Μάικλ Γκαρσία και ο Μπρεντ Μίλερ.



Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε τα νέα της επερχόμενης guest εμφάνισής της με βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα. «Περιμένω τρεις σεζόν για αυτό, άνθρωποι!» τραγούδησε στο βίντεο και προχώρησε στην αποκάλυψη. «Σας έρχομαι οικογένεια Alvarez!».



Το «One Day at a Time» είναι μία παραγωγή της Sony Pictures Television για το Netflix. Είναι ριμέικ της σειράς με τον ίδιο τίτλο της δεκαετίας του 1970 που προβαλλόταν από το CBS.