Η δυναμική επιστροφή του σχεδιαστή Γιάννη Λάσκου στο χώρο της μόδας

Μετά από ένα διάλειμμα σχεδόν δύο χρόνων από το χώρο της μόδας, ο Γιάννης Λάσκος επιστρέφει δυναμικά με τη δημιουργία του δικού του fashion brand. Το “Laskos”, όπως ονομάζεται, κάνει το ντεμπούτο του με την Wedding Capsule Collection για το 2019 “Back to Blanche”, η οποία αποτελείται μόνο από ολόλευκα looks.



Ο σχεδιαστής αντλεί έμπνευση από την ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου, δημιουργώντας κομμάτια που συνδυάζουν την παράδοση με την bohemian αισθητική και τον ρομαντισμό, κάτω από μια διαφορετική και ανανεωμένη ματιά. Βαμβακερές macrame δαντέλες και φιλέ, bronderie anglaise, χειροποίητα πλεκτά, κρόσια, τρέσες και μικροί διάφανοι κρύσταλλοι, είναι κάποια από τα υλικά που δομούν τα ρούχα της συλλογής. Η “Back to Blanche” αποτελεί ένα αφιέρωμα στον ερωτισμό, στην απλότητα του ελληνικού καλοκαιριού και στη σύγχρονη γυναίκα.



Η καμπάνια της συλλογής φωτογραφήθηκε σε ένα θερμοκήπιο κάτω από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Λάσκου. Η Δήμητρα Σπυροπούλου απαθανάτισε την Klaudia Pulik να ποζάρει με νωχελικό ύφος, εκφράζοντας έντονο ρομαντισμό. Η καμπάνια του brand για το 2019 ενώνει την ανατολή με τη δύση και τα Ελληνικά στοιχεία με την ευρωπαϊκή κουλτούρα κάτω από ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Το μακιγιάζ του μοντέλου και το hairstyling επιμελήθηκε η Stellar, ενώ το βίντεο της καμπάνιας ο Φώτης Φωτόπουλος.













Λίγα λόγια για τον σχεδιαστή

Ο Γιάννης Λάσκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Έχοντας από μικρή ηλικία μια έμφυτη τάση για τη δημιουργία, το 1997 σπούδασε fashion design στο “Veloudakis Fashion School” και αμέσως μετά εργάστηκε στον χώρο της μόδας ως assistant stylist στο TCT media group στα έντυπα Votre Beaute, Marriage και Maison Decoration, στο πλευρό της Αθηνάς Μαttise. Το ταλέντο του στο σχεδιασμό διακρίθηκε στον διαγωνισμό νέων Ελλήνων σχεδιαστών του περιοδικού Μadame Figaro το 1999 και την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τον Γιάννη Τσεκλένη ως illustrator designer. Από το 2001 έως το 2005 έχει τη θέση του βασικού σχεδιαστή σε γνωστή ελληνική εταιρεία pret-a-porter ένδυσης, μέσα από την οποία είχε την ευκαιρία να μπορέσει να υλοποιήσει τις εμπνεύσεις του λαμβάνοντας υπόψη την εμπορικότητα και τις τάσεις που πρόσταζε η εποχή.Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2005, ο Γιάννης Λάσκος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του γνωστού οίκου μόδας Konstantinos Melis by Laskos υπογράφοντας για 10 χρόνια όλες τις συλλογές υψηλής ραπτικής που παρουσίασε το brand. Μέσα από τις δημιουργίες του στις συλλογές Men At Work, The Age Of Lust, Heresis, Secret Box, Idiosyncrasy, Affection Collection, De Stijl και TEN Collection, αλλά και μέσα από τις νυφικές συλλογές του, ο σχεδιαστής επαναπροσδιόρισε τη σιλουέτα της Ελληνίδας συνδυάζοντας την θεατρικότητα με τον ρομαντισμό, τον αισθησιασμό με την γεωμετρία και την θηλυκότητα.Στην πορεία των 10 χρόνων του στην καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Konstantinos Melis by Laskos, ο Γιάννης Λάσκος έχει ντύσει σχεδόν όλες τις προσωπικότητες του ελληνικού star system και οι δημιουργίες του έχουν πρωταγωνιστήσει σε θεατρικές παραστάσεις, ταινίες στον κινηματογράφο, στην όπερα, το κλασικό μπαλέτο, καθώς και σε αλλά events. Περιοδικά και ιστοσελίδες του ελληνικού και διεθνούς Τύπου, όπως τα vogue.it, Vogue Hellas, Elle Greece, Mairie Craire Greece, InStyle Greece, Status, Votre Beaute, Katblut, Naked But Safe, Tantalum, Volt, Exit, Whoop, Superior και Elegant Greece, έχουν κάνει αφιερώματα για τον σχεδιαστή και για τη δουλειά του.Σημαντικές στιγμές για τον ίδιο αποτελούν η παρουσίαση της συλλογής “Heresis” στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η δημιουργία των κοστουμιών για την παράσταση “La Sonnambula” στην Εθνική Λυρική Σκηνή, η συνεργασία του με το αμερικανικό brand Eastpak το 2013, καθώς και η παρουσίαση του έργου του από την ιταλική έκδοση του περιοδικού Vogue.