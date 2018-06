ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:13 |

Καλοκαίρι. Καιρός για παγωτό. Για πολλά παγωτά! Ατέλειωτες οι εμπνεύσεις για καινούργιες γεύσεις. Σε αυτές τις αναζητήσεις, ένα παγωτατζίδικο στις ΗΠΑ είναι, όμως, πρωτοπόρος: από το 1988, στην πολιτεία του Μέιν, στις ΗΠΑ, το Ben and Bill's Chocolate Emporium σερβίρει μπάλα βανίλια με κρέας αστακού!



Φημολογείται ότι αυτή η επινόηση οφείλεται στο ότι οι ιδιοκτήτες ήθελαν να αποδείξουν ότι το παγωτό τους είναι όντως χειροποίητο και όχι του εμπορίου. Μια άλλη φήμη τούς θέλει να αντιδρούν σε πείραγμα ενός πελάτη που είπε ότι το παγωτατζίδικο σερβίρει όλες τις γεύσεις εκτός από αστακό.



Ό,τι απ' τα δύο κι αν ισχύει, σήμερα οι λάτρεις του παγωτού περνούν το κατώφλι, δίπλα από το σε φυσικό μέγεθος άγαλμα από χαρτόνι του αστακού που στέκεται φρουρός στην είσοδο του Ben and Bill's Chocolate Emporium, για να δοκιμάσουν τη διαβόητη γεύση.



Το παγωτατζίδικο είναι στη νησιωτική πόλη Bar Harbor, δίπλα από το όμορφο Εθνικό Πάρκο Acadia. Οι υπάλληλοι σερβίρουν συνεχώς σε τουρίστες που θέλουν να κλείσουν μια μέρα πεζοπορίας ή whale watching ένα παγωτό με αστακό. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η βουτυράτη υφή της βανίλιας κάνει καλή συντροφιά στη βουτυράτη υφή της σάρκας του αστακού (και μ' αυτόν τον τρόπο αρνούνται την άποψη ότι δεν πρέπει να παντρεύουμε θαλασσινά με γαλακτοκομικά).



ΥΓ: Για όσους το άκουσμα και μόνο αυτής της γεύσης παγωτού προκαλεί αποστροφή, ας τους πληροφορήσουμε ότι στο Ben and Bill's Chocolate Emporium υπάρχει ένας πραγματικός θησαυρός άλλων γεύσεων.