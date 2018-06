Sting για προσφυγικό: Οι Ελληνες δείξατε πώς να γίνουμε πάλι πολιτισμένοι

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 18:51 |

Οι Έλληνες μας έδειξαν πώς να αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες όταν οι άλλοι άνθρωποι κατασκεύαζαν τείχη, δήλωσε σήμερα ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης Στινγκ στα αποκαλυπτήρια ενός υφαντού έργου τέχνης , με ιδιαίτερο συμβολισμό και με την επιγραφή «Αγαπώ την Ελλάδα», που βρήκε στέγη στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.



Ο Στινγκ ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για δύο συναυλίες, σε σύντομη δήλωσή του ανέφερε: «Ευχαριστώ τον Θεό για την Ελλάδα επειδή μας δείξατε τον δρόμο . Έχετε δείξει πώς να αντιμετωπίζετε τους πρόσφυγες όταν άλλοι άνθρωποι κατασκεύαζαν τείχη. Όταν έπαιρναν τα παιδιά από τις μητέρες τους και τα έβαζαν σε κλουβιά, ενεργήσατε με συμπόνια, γενναιοδωρία και κοινή λογική. Επειδή οι λεγόμενοι ηγέτες μας, μια θλιβερή παρέλαση δειλών, δεν έχουν τις λύσεις. Η δημοκρατία ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, μας δείξατε πώς να γίνουμε και πάλι πολιτισμένοι» ανέφερε ο Στινγκ στην εκδήλωση την οποία οργάνωσε η Διεθνής Αμνηστία και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με αφορμή την προσφορά του έργου στη Διεθνή Αμνηστία από τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, Σοφία Βάρη, για να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού στους λαούς όλου του κόσμου.



«Για περισσότερα από 30 χρόνια, είμαι ενεργός υποστηρικτής του έργου της Διεθνούς Αμνηστίας που μάχεται για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η εκστρατεία της Αμνηστίας με στόχο την υποστήριξη των προσφύγων είναι και επείγουσα και ζωτικής σημασίας. Είμαι περήφανος που προσφέρω τη στήριξή μου και αισθάνομαι τιμή που ενώνουμε την προσπάθειά μας με την αναγνωρισμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Σοφία Βάρη, η οποία γενναιόδωρα προσέφερε την τέχνη της για να δημιουργηθεί αυτό το υπέροχο υφαντό έργο» δήλωσε ο Στινγκ .



«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα για να γλυτώσουν από τη φρίκη του πολέμου και των διώξεων προσφέροντας στις οικογένειες τους την ελπίδα για μία ασφαλή και αξιοπρεπή ζωή. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν έκλεισε τα μάτια, δεν κρύφτηκε και δεν τους φοβήθηκε, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επέδειξε αλληλεγγύη σε αυτούς που την είχαν ανάγκη περισσότερο από όλους μας και απομόνωσε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία» δήλωσε με την ευκαιρία της παρουσίασης του έργου ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Συναυλίες στο Ηρώδειο

Στο ασφυκτικά γεμάτο Ηρώδειο εμφανίστηκε την Παρασκευή ο Στινγκ μαζί με τον τζαμαϊκανό τραγουδιστή Shaggy, στην πολυαναμενόμενη συναυλία του καλοκαιριού, που επαναλαμβάνεται και απόψε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών.Η εδώ και μήνες sold out παράστασή του, δίνεται στο πλαίσιο περιοδείας για την προώθηση της κοινής δισκογραφικής τους δουλειάς με τίτλο «44/876», το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι δύο καλλιτέχνες. Μαζί με τις τελευταίες μουσικές του αναζητήσεις και τα τζαμαϊκανά ηχοχρώματα, ο 67χρονος Στινγκ αποθεώθηκε στο ρωμαϊκό θέατρο κάτω από την Ακρόπολη τραγουδώντας τις επιτυχίες του από την μακρόχρονη πορεία του: «Englishman in New York», «Message in a Bottle», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Desert Rose», «Every breath you take», «Fragile» . Ο Βρετανός μουσικός που ξεκίνησε την καριέρα του το 1977 κι έγινε γνωστός με το συγκρότημα Police, για να διαγράψει στη συνέχεια μια σόλο πορεία που τον έφερε στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, είναι γνωστός και για την υποστήριξη του σε οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Rainforest Fund, η Διεθνής Αμνηστία, το Live Aid.Μαζί με τη σύζυγό του Τρούντι Στάιλερ, ο Στινγκ ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989, ώστε να προστατεύσει τα τροπικά δάση και τους ιθαγενείς κατοίκους. Μαζί με την Τρούντι έχουν οργανώσει πολλές φιλανθρωπικές συναυλίες, υπέρ των οικολογικών σκοπών και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τους πόρους του πλανήτη που βρίσκονται σε κίνδυνο.Ήταν το 1988 όταν Sting συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ολυμπιακό Στάδιο – μαζί με τους Πίτερ Γκάμπριελ, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τρέισι Τσάπμαν και Γιώργο Νταλάρα.