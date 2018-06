Πόσο πάει μια «performans»;

Η Λία Χαράκη, έφερε με την ομάδα της (.pelma.Lia Haraki) στην Αθήνα το The Performance Shop.Ενα pop-up κατάστημα παραστάσεων που θα λειτουργεί σε εμπορικό δρόμο της Αθήνας με ωράριο έως τις 15 Ιουλίου. Η Κύπρια καλλιτέχνης μιλάει για την πρωτότυπη δημιουργία της για το πώς η τέχνη προέκυπτε μέσα από την καθημερινότητα, πως μπορεί να συνδεθεί με έναν χώρο όπως ένα κατάστημα. Και πως μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να προβληματίσει σε σχέση με την αναγκαιότητα και την αξία της άυλης εμπειρίας που προσφέρει η τέχνη με ένα μάλλον πολύτιμο τρόπο.



Τι είναι το «The performance Shop»;



Είναι ένα (pop-up) κατάστημα που διαθέτει μια ποικιλία από παραγωγές και παραστάσεις διαφόρων ειδών, μορφών και θεματικών. Το The performance Shop, δίνει την ευκαιρία σε κάθε περαστικό-θεατή να έχει πρόσβαση στον κόσμο των παραστατικών τεχνών και της περφορμανς μέσα από την καθημερινότητα του. Ο θεατής μπορεί αν πετύχει όπως περνά από έξω στο δρόμο μία παράσταση στη βιτρίνα και να χαζέψει για όσο χρόνο θέλει ή να επιλέξει να συμμετάσχει σε μία από τις συμμετοχικές παραστάσεις που προσφέρονται στον κατάλογο. Τα έργα που διαθέτει είναι καλλιτεχνών που δρουν και εργάζονται στην Ελλάδα που επιλέξαμε (η καλλιτεχνική επιτροπή) μετά από ανοιχτό κάλεσμα. Κράτησα επίσης δύο από τα δικά μου έργα από τα προηγούμενα καταστήματα που είχαμε ανοίξει στην Κύπρο.



Και πώς προέκυψε;



Το κατάστημα ήταν μία σκέψη που προέκυψε κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Κύπρο το 2014 όταν έπρεπε να σκεφτώ ξανά πως θα επιβίωνα ως καλλιτέχνης. Αποφάσισα να μην αλλάξω δουλειά αλλά να κάνω τη δουλειά μου να έχει πιο πολλή πρόσβαση σε μεγαλύτερο κοινό. Την ίδια εποχή στη Λευκωσία έδιναν καταστήματα σε καλλιτέχνες στο πλαίσιο κάποιου φεστιβάλ που ονομάζεται pop-up και είναι μία διοργάνωση του Κέντρου Τεχνών Λευκωσίας. Άνοιξα το κατάστημα εκεί και προσκάλεσα έργα και άλλων καλλιτεχνών και έγινε χαμός. Κόσμος ερχόταν μέσα λυγισμένος από τη καθημερινότητα και έβγαινε μεταμορφωμένος. Η τέχνη κατάφερνε να συνδέει και πρώτα πρώτα να συνδέει τους θεατές με τον ίδιο τους τον εαυτό.



Τι μήνυμα θα θέλατε να φτάσει στον κόσμο;



Ότι η τέχνη ανήκει σε όλους και ότι όλοι έχουν δικαίωμα να την γευτούν μέσα από στην καθημερινότητα τους. Ότι δεν είναι ανάγκη να πρέπει κανείς να γνωρίζει οτιδήποτε για το περφορμανς πρίν έρθει, παρα μόνο να είναι έτοιμος να περάσει μία ανεπανάληπτη εμπειρία. Ότι η τέχνη μπορεί να είναι και είναι πολλά πράγματα, μπορεί δηλαδή να είναι θέαμα, ή λειτούργημα , ή να εξυπηρετεί, ή να προσφέρει εμπειρίες. Όλες αυτές τις λειτουργίες της τέχνης της προσφέρουμε στο κατάστημα μέσα από τα διαφορετικά είδη παραστάσεων. Ότι η αξία του εφήμερου σε μία εποχή απόλυτα υλιστική είναι πολύτιμη. Ότι η η τέχνη μπορεί να συνδέσει τον άνθρωπο με τους άλλους και να φτιάξει μία πιο χαρούμενη και υποστηρικτική κοινωνία.



Ποια ήταν η εμπειρία σας στην Κύπρο και τι αναμένετε στην Ελλάδα;



Στην Κύπρο και τις δύο φορές που άνοιξε το κατάστημα ο κόσμος το αγκάλιασε πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι έρχονταν άνθρωποι που δεν πάνε θέατρο στη ζωή τους, ούτε μουσείο ούτε γκαλερί. Μπαίνανε μέσα και τους εξηγούσαμε τι θα μπορούσαν να επιλέξουν από τον κατάλογο. Ξαφνικά ένιωθαν πολύ ξεχωριστοί και οι πλείστοι το τολμούσαν. Έφευγαν και ήξεραν τι σημαίνει περφορμανς και ότι αυτή η εμπειρία που πέρασαν τους έκανε να θυμηθούν το παιδί μέσα τους ή άλλες φορές τους έδινε απλά το χρόνο και τον χώρο να ηρεμήσουν και να βρουν λύσεις στα δικά τους προβλήματα.



Κάποιες στιγμές που ξεχωρίζετε;



Μπορώ να θυμηθώ διάφορα να σας πώ. Στην παράσταση ‘Ο ενεργός θεατής’ με τον ηθοποιό Μάριο Ιωάννου που οι θεατές συμπράττουν μαζί με τον ηθοποιό το έργο και περνούν μέσα από ένα ταξίδι μεταμορφώσεων είχαμε αρκετό κόσμο που την έκανε τρεις φορές. Αυτό το έργο θα το έχουμε και τώρα στο κατάστημα. Επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ το έργο της καλλιτέχνη Δήμητρας Καλλίτση που ήταν ένα κρεβάτι στη βιτρίνα και όποιος ήθελε μπορούσε να ξαπλώσει με την καλλιτέχνη για όσο ήθελε. Ήταν από τα πιο γλυκά έργα που είχα συναντήσει. Έξω από το κατάστημα σχηματίστηκε ουρά από ροκάδες που ήρθαν από το απέναντι ροκ μπαρ. Όταν μπαίνανε μέσα, ένας ένας μεταμορφώνονταν σε φρόνημα μικρά παιδάκια στην αγκαλιά της Δήμητρας. Η τέχνη τους θύμισε ένα άλλο τους εαυτό, ένα εαυτό σε επαφή, ένα εαυτό ανέπαφο από τους επιμέρους ρόλους της καθημερινότητας.



Πώς είναι η καλλιτεχνική κατάσταση στην Κύπρο;



Λαμβάνοντας υπόψιν ότι είναι ένα μεγάλο μεν αλλά νησί δε, η κατάσταση της τέχνης είναι εξαιρετική. Η ενέργεια του νησιού είναι τέτοια που εμπνέει τη δημιουργία και έτσι έχουμε πολλούς καλλιτέχνες και πολύ ιδιαίτερες νέες ομάδες που κάνουν το δικό τους θέατρο, τέχνη, χορό. Το να μην υπάρχει μεγάλη βιομηχανία τέχνης εκεί , επιτρέπει στον καλλιτέχνη να ονειρευτεί αυτό που θέλει και να το τολμήσει με πιο μεγάλη ευκολία. Δεν νομίζω να ερχόταν αυτή η ιδέα του καταστήματος αν ήμουν σε άλλη χώρα και αν ερχόταν δεν ξέρω αν θα το τολμούσα. Το πιο σημαντικό όμως είναι το ότι εισακούστηκε και υλοποιήθηκε. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στην Κύπρο μας που με εμπιστεύεται. Το ότι επίσης το προτζεκτ το αγκαλιάζει το φεστιβάλ Αθηνών είναι για μένα όνειρο που πραγματοποιείται. Στην Αθήνα έζησα 5 υπέροχα χρόνια σαν χορεύτρια πριν χρόνια και λατρεύω αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της. Μακάρι να μπορέσω μέσα από το κατάστημα να τους δώσω κάτι ελάχιστο πίσω . Το 2016 το The Performance Shop περιλήφθηκε στις 25 καλύτερες πρακτικές για τον χορό στην Ευρώπη από το EDN (European Dancehouse Network). Φορείς υποστήριξης και λειτουργίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών 2018



Το The Performance Shop θα ανοίξει και στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ενότητας «Άνοιγμα στην πόλη» του Φεστιβάλ Αθηνών 2018, με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα και σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ ΟΞΥΓΟΝΟ.

