Η Οπρα Γουίνφρι υπέγραψε «χρυσή» συμφωνία συνεργασίας με την Apple

Πολυετή συνεργασία ύψους ενός δις δολαρίων υπέγραψαν πρόσφατα η Όπρα Γουίνφρι και η Apple. Σκοπός της ένωσης των δύο πλευρών είναι η δημιουργία προγραμμάτων που θα κυκλοφορήσουν από τον κολοσσό των τηλεπικοινωνιών, φιλοδοξώντας να χτυπήσουν ακριβοθώρητες παραγωγές άλλων δικτύων όπως το Amazon, Netflix και ΗΒΟ.



Η συμφωνία είναι επί της ουσίας η πρώτη μεγάλη συνεργασία ανάμεσα στην Apple κι έναν δημιουργό περιεχομένου. Προηγουμένως, η Apple είχε υπογράψει συμβόλαιο με την βετεράνο των τηλεοπτικών προγραμμάτων Κέρι Έχριν. Η ίδια θα είναι επίσης η παραγωγός του επερχόμενου πρωινού σόου της Apple όπου θα πρωταγωνιστούν οι Ρις Γουίδερσπουν και Τζένιφερ Άνιστον.



Όσο για την Γουίνφρι, η ένωση των δυνάμεων της με την Apple είναι το πιο πρόσφατο εγχείρημα της μιντιακής της αυτοκρατορίας. Η πρώην παρουσιάστρια έκανε το δικό της καλωδιακό δίκτυο OWN: The Oprah Winfrey Network το 2011 σε συνεργασία με την Discovery Communications. Το κανάλι έχει γίνει ένα από τα πιο ταχέως αναπτυσσόμενα καλωδιακά δίκτυα μεταξύ των γυναικών και παράγει σόου όπως το «Queen Sugar» όπου κυριαρχεί η υποψήφια για Όσκαρ Άβα ΝτιΒερνέ.



Η Γουίνφρι πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο της με το Discovery μέχρι το 2025. Πηγές απ’ το περιβάλλον της αμερικανίδας κάνουν λόγο για μη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των δύο διαφορετικών δραστηριοτήτων της πρώην παρουσιάστριας με το Discovery και την Apple. Η ίδια παραμένει δοσμένη στο πρόγραμμα του OWN όπου παρουσιάζεται και η ίδια μπροστά στην κάμερα ως ανταποκρίτρια της εκπομπής του CBS «60 minutes» αλλά και την καριέρα της στην υποκριτική που ξεκινάει τώρα χάρη στο ΗΒΟ.



Μέσω της εταιρίας παραγωγής της Harpo Productions, η 64χρονη αφροαμερικανίδα, έχει κάνει την παραγωγή σε μακροσκελέστατα επιτυχημένα πρότζεκτ όπως «Dr. Phil», «The Dr. Oz Show» και «Rachael Ray». Παράλληλα, με την έταιρη εταιρία της Harpo Films, έφερε στην μικρή οθόνη σειρές και ταινίες που κέρδισαν πολλά βραβεία Όσκαρ όπως «Selma», στο οποίο έκανε την παραγωγή η ΝτιΒερνέ. Σαν να μην έφταναν αυτά, η Γουίνφρι κέρδισε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ίδιο φιλμ ενώ παράλληλα έκανε την εμφάνισή της σαν ηθοποιός σε άλλες ταινίες όπως τα «Lee Daniels’ The Butler», «A wrinkle in time» και «The immortal life of Henrietta Lacks» του ΗΒΟ.



Στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης η διεύθυνση του «Ο, The Oprah Magazine» αλλά και η έκδοση του βιβλίου μαγειρικής που έγινε μπεστ σέλερ «Food, Health and Happiness» πέρυσι.



Γνωστή φιλάνθρωπη η Γουίνφρι έχει ξοδέψει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια ώστε να παρέχει εκπαίδευση και ακαδημαϊκή κατάρτιση σε προικισμένα κορίτσια από δύσκολο περιβάλλον. Φορέας των δράσεων αυτών ήταν το ίδρυμα «The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls» στην Νότια Αφρική, το οποίο γιόρτασε πρόσφατα 10 χρόνια ύπαρξης το 2017.



Πριν από την Όπρα, η Apple είχε έναν πλούσιο κατάλογο προγραμμάτων που ήθελε να βγάλει στον αέρα. Εκτός από την πρωινή δραματική σειρά που αναφέραμε παραπάνω, η εταιρία προετοιμάζει σόου όπως η διασκευή του «Amazing Stories» του Στήβεν Σπίλμπεργκ, μια σειρά ψυχολογικών θρίλερ παραγωγής Μ. Νάιτ Σάιαμαλαν, η δραματική σειρά με πραγματικά εγκλήματα «Are you sleeping?» όπου πρωταγωνιστούν οι Οκτάβια Σπένσερ και Άαρον Πολ, μαζί με την σειρά για την Έμιλι Ντίκινσον με πρωταγωνίστρια την Χάιλι Στάινφελντ.