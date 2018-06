Ξεκινά στις 23 Ιουνίου το 1o Mykonos Art Festival

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:26 |

Το 1ο Mykonos Art Festival διοργανώνει το καλοκαίρι του 2018 ο Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός «Γ. Αξιώτης». «Σκοπός του νέου θεσμού είναι η δημιουργία μίας ετήσιας πολιτιστικής διοργάνωσης υψηλού επιπέδου, αντάξιας του ονόματος, της ιδιαιτερότητας και της ξεχωριστής θέσης που κατέχει η Μύκονος ως διεθνής προορισμός στον παγκόσμιο χάρτη. Φιλοδοξία του Φεστιβάλ αποτελεί ο επαναπροσδιορισμός του κοσμοπολίτικου προορισμού, ως σημαντικού κέντρου τεχνών και πολιτισμού, ως τόπου αναφοράς του εστετισμού και της avant-garde διανόησης» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.



Συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικά αναλόγια και γαστρονομικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Mykonos Art Festival, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα διεθνές φεστιβάλ τεχνών, το οποίο θα προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το σύνολο του φάσματος της σύγχρονης τέχνης, με την πολιτιστική κληρονομιά της ουτοπίας της Δήλου και την ιδιόμορφη παράδοση και τον πολιτισμό της Μυκόνου. Και εν τέλει, να αποτελέσει ένα επιπλέον, διαφορετικό, κίνητρο για να επισκεφθεί κανείς τη Μύκονο, αντάξιο της ταυτότητάς της.



Το πρόγραμμα, που θα καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης τέχνης εστιάζοντας στη μουσική, τον κινηματογράφο, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες, απευθύνεται τόσο στους κατοίκους του νησιού, όσο και σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες, καλύπτοντας όσο το δυνατόν ηλικιακά ευρύτερο κοινό. Το Φεστιβάλ Μυκόνου συνεργάζεται με τους σημαντικότερους εθνικούς πολιτιστικούς φορείς, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Επίσης, θέτει υπό την ομπρέλα του όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη Μύκονο από δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς, εφόσον συνάδουν με τις κατευθύνσεις του Φεστιβάλ και πληρούν τις προϋποθέσεις ποιότητας. Για αυτόν τον σκοπό συνεργάζεται με τον Δήμο Μυκόνου, την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μικόνου (ΚΔΕΠΑΜ), την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το Λαογραφικό Μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο, τον Σύλλογο Γυναικών Μυκόνου, τη Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου, τον ΕΡΟΣ, τους ANEMOMYΛΟΥΣ, τη Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαθανά, τη Μητρόπολη Σύρου, το CINEMANΤΟ, τη Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, κ.ά.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ



23/6/2018, 20:30, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - Σταθμός Μυκόνου. Εικαστική έκθεση.

Εγκαίνια νέου έργου του Κώστα Τσόκλη «Τα τέσσερα στοιχεία της φύσης». Διάρκεια έκθεσης έως 30/9/2018. Σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

24/6/2018, 17:00, Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου. Αρχαιολογική έκθεση.

Εγκαίνια έκθεσης «Κυκλαδικά στιγμιότυπα, από τα μνημεία και τους ανθρώπους τους». Διάρκεια έως 30/11/2018. Διοργάνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

24/6/201821:00, Δημοτικό Σχολείο Χώρας Μυκόνου. Συναυλία.

Σταύρος Ξαρχάκος - Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

3/7/2018, 20:30, Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου. Εικαστική έκθεση.

Εγκαίνια έκθεσης «Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των Ελλήνων ζωγράφων. Από τον Μεσοπόλεμο ως και τη δεκαετία του 1960». Διάρκεια έκθεσης έως 31/7/2018. Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ.

7/7/2018, 20:30, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΚΔΕΠΠΑΜ. Βιβλιοπαρουσίαση.

Παραμιλητά (Δ' τόμος) - Άγνωστες και γνωστές σελίδες περιηγητών για τη Μύκονο και τις Δήλες ανά τους αιώνες - Επιστολές & μαρτυρίες ξενιτεμένων. Επιμέλεια Παναγιώτης Κουσαθανάς. Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαθανά-Δημοτική Στέγη Μελέτης Πολιτισμού και Παράδοσης.

12/7/2018, 21:00, Δημοτικό Σχολείο Χώρας Μυκόνου. Συναυλία.

Γιώργος Νταλάρας - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.

14/7/2018, 20:30, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - Σταθμός Μυκόνου.

- Ομιλία «Η ιστορία του καλλιτεχνικού σταθμού Μυκόνου της ΑΣΚΤ» (στο πλαίσιο της έκθεσης «Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των Ελλήνων ζωγράφων. Από τον Μεσοπόλεμο ως και τη δεκαετία του 1950»).

- Βερόνικα Δαβάκη, συναυλία ελληνικών τραγουδιών διασκευασμένων για άρπα και φωνή. Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ.

27, 28, 29/7, 21:00, Δημοτικό Σχολείο Χώρας Μυκόνου. Σειρά Συναυλιών.

Mykonos is… The Mykonian Art Scene

Αντώνης Ρουσουνέλος, Marianna Sangitaa Røe, Σοφία Καλπουρτζή, Τζωρτζή Μαύρου, Πέτρος Βερώνης, Jason Orozco, Θανάσης Χριστόπουλος, Δομήνικος Κουκάς, Daniel Kουσαθανάς, Jasmin Orozco.

22/8/2018, 21:00, πλατεία Άνω Μεράς. Συναυλία.

Ελένη Λεγάκη και Αποσπερίτες, TheAegeanSound.

23/8/2018, 21:00, Δημοτικό Σχολείο Χώρας Μυκόνου. Θέατρο.

«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, Λάκης Λαζόπουλος, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

31/8/2018 21:00, Δημοτικό Σχολείο Χώρας Μυκόνου. Συναυλία.

Ελεονώρα Ζουγανέλη.

2/9/2018, 19.30, Δημοτικό Σχολείο Χώρας Μυκόνου. Αφήγηση παραμυθιών.

Αγνή Στρουμπούλη. Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ.

9/9/2018, 11.00, Μουσείο Αγροτουρισμού-Μύλος του Μπόνη. Λαογραφία.

Η γιορτή του τρύγου. Διοργάνωση Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου.

25/9/2018, 20:30, Φάρος Αρμενιστής. Συναυλία. Χρήστος Θηβαίος. Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ.

28&30/9/2018, Θερινός κινηματογράφος Cine Manto. Κινηματογραφικό αφιέρωμα.

Food in Cinema. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

28- 30/9/2018, Θερινός κινηματογράφο Cine Manto. Γαστρονομία.

Taste of Mykonos, ένα γαστρονομικό αφιέρωμα στην Τυροβολιά. Ανοικτά μαγειρέματα σε δημόσιους χώρους (Άνω Μερά, δρόμοι της Χώρας κ.ά.), επισκέψεις σε τυροκομεία, εκθέσεις, μουσικά-εικαστικά δρώμενα, γευσιγνωσίες, προβολή ταινίας μικρού μήκους. Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ και Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου.