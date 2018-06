Η Τζούλια Ρόμπερτς και παραγωγός νέας σειράς του Amazon

Μία ακόμα ιδιότητα προσέθεσε η Τζούλια Ρόμπερτς στο πλούσιο βιογραφικό της. Αυτήν της παραγωγού! Η αμερικανίδα ηθοποιός συμφώνησε με τους επικεφαλείς των Amazon Studios να κάνει την παραγωγή της σειράς «Little Bee» που βασίζεται στο βιβλίο του Κρις Κλιβ. Παράλληλα, η ίδια θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Η ηθοποιός και σεναριογράφος Καθλίν Ρόμπερτσον, γράφει την περίοδο αυτή την τηλεοπτική προσαρμογή του βιβλίου «The other hand». Η ιστορία βασίζεται στην περιπέτεια ενός νεαρού νιγηριανού αιτούντα ασύλου με το όνομα Little Bee και της βρετανίδας εκδότριας περιοδικού Σάρα Ο’ Ρούρκ. Οι δυο τους θα επανενωθούν πια επί βρετανικού εδάφους μετά από πολλά χρόνια από την πρώτη τους γνωριμία.



Η Ρόμπερτς θα κάνει την παραγωγή της σειράς μέσω της εταιρίας της Rod Om Films μαζί με τους συνεργάτες της Λίσα Γκίλιαν και Μαρίσα Γιέρες Τζιλ. Ο Τζιλ Νέτερ επίσης θα ανήκει στην ομάδα παραγωγών.



Η συγκεκριμένη σειρά, ήταν ένας διακαής πόθος της Ρόμπερτς αφού από το 2009 σκεφτόταν να την φέρει στην βρετανική τηλεόραση σε συνεργασία με το BBC και παράλληλα να πρωταγωνιστήσει. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν έγινε πραγματικότητα ποτέ, αναγκάζοντας την 50χρονη σταρ να βάλει στον πάγο τα σχέδιά της.



Η Ρόμπερτς έρχεται από τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε με τη δραματική παραγωγή «Wonder» της Lionsgate ενώ σύντομα θα εμφανιστεί δίπλα στον Λούκας Χέτζις στην ανεξάρτητη δραματική σειρά του «Ben is back».