Miles for Smiles: Μία ποδηλατοδρομία από την DHL Express για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

H DHL Express, η εταιρεία υπηρεσιών ταχυμεταφορών και logistics, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διοργανώνει σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μία… διαφορετική ποδηλατοδρομία στις 12-15 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση του έργου του Οργανισμού και τη στήριξη των χιλιάδων παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη!

Στη διάρκεια του τριημέρου, η ομάδα ποδηλατών της DHL Express που αποτελείται από επτά εθελοντές εργαζόμενους της εταιρείας, θα περάσουν από επτά πόλεις της Βορείου Ελλάδας, διασχίζοντας περισσότερα από 500χλμ σε 22 ώρες! Ο επιτυχής τερματισμός της δράσης, θα μεταφραστεί σε ένα ποσό δωρεάς προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκ μέρους της Εταιρείας, ενώ από τις πόλεις που θα περάσει η ομάδα ποδηλατών, οι κάτοικοι μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και υποστηρίζει ο Οργανισμός.

Όπως ανέφερε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL Express Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κ. Ελευθέριος Σαμαράς «Συνεχίζουμε με ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά τη στήριξή μας στο Χαμόγελο του Παιδιού και το σπουδαίο έργο του, αυτή τη φορά με μία ιδιαίτερη ποδηλατοδρομία, το «Miles for Smiles». Παρακινημένοι από τις αξίες της DHL Express, η προσπάθεια, η ομαδική δουλειά μα κυρίως η εθελοντική συμμετοχή είναι τα εργαλεία μας, για να επιτύχουμε ακόμη έναν στόχο, ανταποκρινόμενοι στην κοινωνική ευθύνη που μας αναλογεί ως εταιρεία ηγέτης. Είμαστε δίπλα στο Χαμόγελο και για να το αποδείξουμε έμπρακτα σκοπεύουμε να… ιδρώσουμε!»



Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δήλωσε «Η DHL Express, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι μέλος της οικογένειας του «Χαμόγελου». Για όλους εμάς αποτελεί μια εταιρεία παράδειγμα προς μίμηση γιατί αποδεικνύει έμπρακτα το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της προσφοράς. Από την πρώτη επαφή με την διοίκηση αναπτύχθηκαν ισχυροί δεσμοί, ενώ όλη η οικογένεια της DHL αγκάλιασε το «Χαμόγελο». Ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμά μας και στηρίζει πολύπλευρα και σταθερά τις δράσεις του Οργανισμού. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύουν έμπρακτα την υποστήριξή τους μέσω της εθελοντικής δράσης προσφοράς «Miles for Smiles». Η ποδηλατική ομάδα της DHL μέσω της διαδρομής που θα διασχίζει και της προσωπικής προσπάθειας που θα καταβάλει, θα μεταφέρει το μήνυμα του οργανισμού και με αυτό τον τρόπο θα χαρίσει χαμόγελα σε παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ποδηλάτες για αυτή την πρωτοβουλία και την στήριξη, αλλά και την διοίκηση της DHL για την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που την χαρακτηρίζει».



Η ομάδα ποδηλατών της DHL Express θα περάσει από πόλεις που έχει παρουσία τόσο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και η Εταιρεία. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους σταθμούς της διαδρομής καθώς και τα ακριβή σημεία, όπου αν είστε κάτοικοι των περιοχών μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθεια αυτή προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης (γάλα, ρύζι, όσπρια, είδη πρωινού, βρεφικές κρέμες, βρεφικό γάλα, χαρτικά είδη, οικιακά είδη, είδη προσωπικής φροντίδας, προϊόντα καθαρισμού).



Παράλληλα, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, θα κινείται κι ένα van της DHL Express, «αφιερωμένο» στη δράση Miles for Smiles, το οποίο θα σας θυμίζει τον πενταψήφιο αριθμό στον οποίο με ένα sms μπορείτε επίσης να ενισχύσετε το έργο του Οργανισμού (στέλνετε «DHL» στο 18910 με χρέωση 2,48€/sms)!









ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ



Σε καταστήματα της DHL Express (μεταξύ 09:00-17:00):

Θεσσαλονίκη: Γ. Παπανδρέου 70-72, τηλ 2310470016 & Αεροδρόμιο Μακεδονία, Εμπορευματικός Σταθμός - Κτήριο Α, τηλ 2310383203

Λάρισα: Αεροδρομίου 30, τηλ 2410623139

Κατερίνη: Ειρήνης 49, τηλ 2351046699

Βέροια: Θεσσαλονίκης 23, τηλ 2331070301

Δράμα: Μεγάλου Αλεξάνδρου 109, τηλ 2521027800

Καβάλα: Βενιζέλου 42, τηλ 2510222121

Ξάνθη: Δημοκρίτου 2, 2541083967



Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (μεταξύ 09:00-17:00)

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Βορείου Ελλάδος: Εμμανουήλ Χρυσολωρά 4 Θεσσαλονίκη 54629, τηλ.: 2310 535 629

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Φιλελλήνων 16 και Φωτήλα Καβάλα 653025, τηλ.: 2510 232 616

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Θεσσαλίας: Αγιάς 97 Λάρισα 41336, τηλ.: 2410 555 422