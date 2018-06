Οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή στο χώρο της μόδας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 15:53 |

Το Μανχάταν φιλοξενούσε συνήθως την τελετή απονομής των βραβείων του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας των ΗΠΑ (Council of Fashion Designers of America), όμως η φετινή διοργάνωση μεταφέρθηκε στο Μουσείο του Μπρούκλιν.



Παρουσιάστρια στην τελετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου, ήταν η ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός, Ίσα Ρέι και παρόντες αστέρες του κινηματογράφου, της μουσικής βιομηχανίας και της μόδας.



Μεταξύ άλλων στο κόκκινο χαλί της μεγαλύτερης βραδιάς της αμερικανικής μόδας στη Νέα Υόρκη βάδισαν η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Ναόμι Κάμπελ, η Ντονατέλα Βερσάτσε και η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία παρέλαβε το νέο βραβείο που καθιερώθηκε φέτος.



Σχεδιαστής της Χρονιάς Γυναικείων Ρούχων αναδείχθηκε ο Ραφ Σίμονς του Calvin Klein και Σχεδιαστής της Χρονιάς Αντρικών Ρούχων ο Τζέιμς Τζέμπια του brand Supreme.



Το βραβείο Σχεδιαστή Αξεσουάρ της Χρονιάς απονεμήθηκε στις ηθοποιούς, δίδυμες αδερφές Άσλεϊ και Μέρι – Κέιτ Όλσεν του brand The Row. Το βραβείο Swarovski Αναδυόμενου Ταλέντου παρέλαβε ο Σάντερ Λακ του brand Sies Marjan και το βραβείο Swarovski Θετικής Αλλαγής απονεμήθηκε στην Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ.



Το διεθνές βραβείο απονεμήθηκε στην Ντονατέλα Βερσάτσε, το βραβείο σε εκπρόσωπο των ΜΜΕ δόθηκε στον Έντουαρντ Ένινφουλ. Το βραβείο Τζέφρι Μπιν Συνολικής Προσφοράς παρέλαβε ο Ναρσίσο Ροντρίγκεζ και το βραβείο του ιδρυτή του CDFA στην Καρολίνα Χερέρα.



Το βραβείο Είδωλο της Μόδας απονεμήθηκε στη Ναόμι Κάμπελ και το πρώτο βραβείο Influencer της Χρονιάς παρέλαβε η Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ.



Εντυπωσιακές εμφανίσεις έκαναν τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίντ, Κένταλ Τζένερ, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι, Ιρίνα Σάικ, Κάρλι Κλος οι ηθοποιοί Κέιτ Μπλάνσετ, Άμπερ Χερντ, οι σχεδιάστριες Βέρα Γουάνγκ, Ντόνα Κάραν.

Κάθε Ιούνιο, η διεθνής κοινότητα μόδας τιμά τους καλύτερους σχεδιαστές στις ΗΠΑ. Τα βραβεία CFDA θεσπίστηκαν το 1981 και είναι η υψηλότερη τιμή στη βιομηχανία της μόδας.