Αντονι Μπουρντέν: Η ζωή και το τέλος του μεγάλου σεφ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 08/06/2018 21:56 |

«Με εξαιρετική θλίψη επιβεβαιώνουμε το θάνατο του φίλου και συναδέλφου μας, Άντονι Μπουρντέν», επιβεβαίωσε το CNN νωρίτερα την Παρασκευή.



Με αυτόν το δυσάρεστο τίτλο στιγματίστηκε η μέρα, που ο διάσημος σεφ έδωσε τέλος στη ζωή του.



«Η αγάπη του για περιπέτεια, νέους φίλους, καλό φαγητό και ποτό και οι αξιοθαύμαστες ιστορίες του κόσμου τον έκαναν έναν μοναδικό αφηγητή».



Οι παραπάνω σειρές χαρακτηρίζουν με απλό τρόπο την καθημερινότητα του Μπουρντέν.





Ο βραβευμένος αμερικανός σεφ έβαλε οριστική τελεία στην αφήγηση της ζωής του σήμερα το πρωί σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Στρασβούργο στην ανατολική Γαλλία όπου έμενε για τις ανάγκες τηλεοπτικού γυρίσματος.



Αιτία θανάτου ο απαγχονισμός, όπως ανακοινώθηκε και όλοι ακόμα προσπαθούν να μάθουν τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την αποτρόπαιη πράξη.



Ο παρουσιαστής της πολύ γνωστής εκπομπής του CNN «Parts Unknown» τα τελευταία χρόνια της ζωής του διατηρούσε σχέση με την ιταλίδα τραγουδίστρια, ακτιβίστρια και σκηνοθέτη Asia Argento.



«Ο Άντονι έδινε ολόκληρο τον εαυτό του σε οτιδήποτε έκανε. Το λαμπερό, ατρόμητο πνεύμα του άγγιξε και ενέπνευσε τόσο πολλούς, και η γενναιοδωρία του δεν γνώριζε μέτρο. Ήταν η αγάπη μου, το ροκ μου, ο προστάτης μου. Αισθάνομαι πάρα πάνω από ισοπεδωμένη» έγραψε στο twitter η σύντροφός του.





Ποιος ήταν όμως ο Άντονι, Μπουρντέν;

Ο «Τζακ Κέρουακ» της μαγειρικής, όπως τον αποκαλούσαν, γεννήθηκε το 1956 στη Νέα Υόρκη από τον Πιερ και την Γκλάντις Μπουρντέν και μεγάλωσε στην περιοχή Λεόνια του Νιου Τζέρσι. O Μπουρντέν είχε γαλλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του. O παππούς του μετοίκησε στη Νέα Υόρκη από τη Γαλλία λίγο μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Φοίτησε στο Englewood School for Boys, από όπου αποφοίτησε το 1973. Κατόπιν πήγε στο κολέγιο Vassar, το οποίο παράτησε μετά από δύο χρόνια. Τελικά, το όνειρό του να γίνει σεφ το έκανε πραγματικότητα στο Culinary Institute of America, από το οποίο αποφοίτησε το 1978.Είχε μία κόρη από το δεύτερό του γάμο, με την Ottavia Bousia από την οποία πήρε διαζύγιο το 2016.Συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, σεφ και παρουσιαστής πολύ επιτυχημένων εκπομπών έφυγε στα 61 του, ενώ ήταν γνωστός για τη λαχτάρα του να γυρίσει όλο τον κόσμο και να ζήσει νέες εμπειρίες. Λάτρευε τα ταξίδια και επιδίωκε διαρκώς νέες εμπειρίες, νέες γνωριμίες και καινούργιες γεύσεις ακόμα και τις πιο ακραίες.‘Ως συγγραφέας έγραφε απλά και αληθινά σε σημείο να παρεξηγείται η ωμότητά του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που κατέκρινε συναδέλφους του αλλά και εστιατόρια.Ο άνθρωπος με τα μεγάλα πάθη, έγινε ευρύτερα γνωστός το 2000, με την έκδοση του βιβλίου του, «Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, a behind-the-scenes expose on the world of haute cuisine». Το βιβλίο αποκάλυπτε τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες των εστιατορίων και έριχνε φως στο μυστικό κόσμο των εστιατορίων, με τον Μπουρντέν να περιγράφει τις επαγγελματικές εμπειρίες του και να δίνει τη δική του οπτική για τον χώρο της εστίασης. Παράλληλα, όμως, δεν δίστασε να αφηγηθεί και την πιο σκοτεινή πλευρά της ζωής του και τη σχέση που είχε στο παρελθόν με τα ναρκωτικά, όπως η κοκαΐνη, η ηρωίνη και το LSD.Και ως γνήσιος ροκάς εκδήλωνε την αγάπη του για την ροκ μουσική σκηνή με κάθε τρόπο. Είτε με τις επώνυμες παρέες του από το χώρο, είτε με τα αγαπημένα του τραγούδια που έντυναν τα βίντεο που μοιραζόταν με τον κόσμο.Για τις ανάγκες της τηλεοπτικής του εκπομπής, ο αντισυμβατικός σεφ είχε δηλώσει ότι ταξίδευε περισσότερες από 250 ημέρες το χρόνο.Ανάμεσα στα αμέτρητα ταξίδια του ήταν και η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα είχε βρεθεί με την εκπομπή του στην Κρήτη, τη Ζάκυνθο και τη Νάξο, την οποία φαίνεται να ερωτεύτηκε.Λάτρεψε το ελληνικό φαγητό για την απλότητά του και θέλησε να έρθει πιο κοντά με τους ντόπιους για να γνωρίσει την κουλτούρα τους.Μάλιστα με την επίσκεψή του το 2016 στη χώρα μας για τις ανάγκες τις εκπομπής του άγγιξε θέματα όπως ο τουρισμός και η οικονομική κρίση δύο καίρια ζητήματα για την Ελλάδα.Η δυναμική του Bourdain στο τηλεοπτικό κοινό ήταν τεράστια. Ξεκίνησε να μοιράζεται τις εμπειρίες του από το 2002 με την εκπομπή «Α Cook’s Tour», στο τηλεοπτικό δίκτυο Food Network και τρία χρόνια αργότερα, μέσα από το Travel Channel και την εκπομπή: No Reservations, κατάφερε να αποσπάσει δύο βραβεία Emmy.Λίγα χρόνια αργότερα «μετακόμισε» στο CNN με το «Anthony Bourdain: Parts Unknown».Όσο περιπετειώδης ήταν η επαγγελματική του καριέρα άλλο τόσο ήταν και η προσωπική του ζωή.Τα δύο τελευταία χρόνια ο ανατρεπτικός σεφ ήταν ζευγάρι με την Argento, η οποία ήταν ένα από τα θύματα του Weinstein, γι’ αυτό και ο Μπουρντέν ήταν μεγάλος υποστηρικτής του κινήματος #metoo.O εκκεντρικός και ακραίος Bourdain ήταν γνήσιος λάτρης της ζωής και εραστής του άγνωστου για αυτό και όπου ταξίδευε δε δίσταζε να δοκιμάζει τα τοπικά εδέσματα από κέικ αίματος στην Αγγλία μέχρι έντερα στην Κολομβία.Μπορεί να μην κατάφερε να «αλωνίσει» όλο τον κόσμο, αλλά σίγουρα κατάφερε να γίνει γνωστός παγκοσμίως για το πάθος του για τη ζωή και τα όμορφα πράγματά της και να δημιουργήσει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το «αντίο» που είπε αυτός ο μεγάλος ροκ «πειρατής» της γαστρονομίας.