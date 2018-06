Ταξίδι στα μνημεία της Καρύταινας

Ένα ταξίδι στο χρόνο, που φιλοδοξεί να αναδείξει τα μνημεία της Καρύταινας, κυρίως το εντυπωσιακό κάστρο με την ακρόπολη, την Παναγία του Κάστρου, το σπίτι του Κολοκοτρώνη και τον Πύργο του Ματζουρανόγιαννη, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα οχυρής βυζαντινής κατοικίας στην Πελοπόννησο διοργανώνεται την Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο – 8 και 9 Ιουνίου – στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης από την ίδρυσή της ως σήμερα.



Η ιστορία του οικισμού στο πέρασμα των αιώνων, τα αναστηλωτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια (μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013),διασώζοντας και αναδεικνύοντας τα μνημεία του, το νεότερο πολιτιστικό του απόθεμα, καθώς και οι σύγχρονες δράσεις που προωθούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων πρόκειται να παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που φέρουν τον τίτλο :«Karytaina of Europe: από το κάστρο των Φράγκων στο ορμητήριο της Ελληνικής Επανάστασης και στον ιστορικό τόπο του σήμερα».



Μεταξύ άλλων το επόμενο διήμερο θα γίνουν τα θυρανοίξια της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου που χρονολογείται στον 13ο αι. και αναστηλώθηκε πρόσφατα, με λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή 10 Ιουνίου από τον Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία, επίσκεψη και περιήγηση στα αναστηλωμένα μνημεία με παρουσίαση των έργων και έκθεση στον πρόσφατα επίσης αναστηλωμένο Πύργο της Λεβένταινας του 15ου αιώνα με θέμα «Τα αντικείμενα μιλούν για τον Άνθρωπο, τις Μνήμες, τα Έργα… », η οποία οργανώθηκε από το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά για την ιστορική πόλη της Καρύταινας. Η έκθεση που εστιάζει στον καθημερινό βίο θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Αυγούστου.



Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μεγαλόπολης, το Σύλλογο των Καρυτινών της Αθήνας και του Πειραιά ο «Θ. Κολοκοτρώνης» και το Σύλλογο «Κοινόν Καρυτινών». Στο σύνολό τους τελούν υπό την αιγίδα της πανευρωπαϊκής καμπάνιας «Europe in my Region» που έχει στόχο την προβολή στους πολίτες των έργων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.