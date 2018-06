Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος που αποκάλυψε το σκάνδαλο με τον Φρίμαν

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Πριν 33' |

Το όνομά της ήταν μάλλον άγνωστο στους περισσότερους. Μέχρι που ήρθε στο φως της δημοσιότητας η υπόθεση του ηθοποιού Μόργκαν Φρίμαν, ο οποίος κατηγορείται, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοί του, για σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος πολλών γυναικών.



Η δημοσιογράφος του CNN που έκανε την αποκάλυψη είναι η Ελληνοαμερικανίδα Κλόι Μέλας, δηλαδή Χλόη Μελά, η οποία επί έξι μήνες έκανε έρευνα με την συνάδελφό της Αν Πανγκ, ώστε να μπορέσει να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της. Ισχυρισμοί που προέκυψαν με…βιωματικό τρόπο αφού η ίδια η Χλόη είχε πέσει θύμα παρενόχλησης από τον Φρίμαν.



Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο όταν η Μελά συνάντησε τον Φρίμαν για μια συνέντευξη, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Μάικλ Κέιν, με αφορμή την ταινία Going in Style στην οποία εκείνος πρωταγωνιστούσε. Η δημοσιογράφος ήταν μάλιστα έξι μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί όταν δέχτηκε προκλητικά σχόλια από τον ηθοποιό.



Κάποια από τα σχόλια του ηθοποιού κατέγραψε η Μελά με την τηλεοπτική κάμερα. Όταν επέστρεψε από την άδεια μητρότητας ζήτησε από τον προϊστάμενό της στο CNN την άδεια να ερευνήσει αν ο Φρίμαν έχει συμπεριφερθεί ανάρμοστα και στο παρελθόν. Και χτύπησε "φλέβα χρυσού" καθώς ανακάλυψε ότι είχαν υπάρξει πολλές περιπτώσεις. Το ρεπορτάζ της κατέληξε με οκτώ γυναίκες να κάνουν λόγο για σεξουαλική παρενόχληση από τον Φρίμαν και οκτώ μάρτυρες να υποστηρίζουν τις καταγγελίες.



Η Χλόη Ελισάβετ Μελά, η οποία είναι απόγονος του μακεδονομάχου Παύλου Μελά, γεννήθηκε πριν από 32 χρόνια στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Σήμερα εργάζεται ως δημοσιογράφος στο CNN με έδρα της τη Νέα Υόρκη και καλύπτει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.



Η Χλόη μεγάλωσε στην Τζόρτζια και κάποια στιγμή εγκαταστάθηκε στο Ντάλας. Η μητέρα της Ελίζαμπεθ Μέρφι-Μέλας είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων και ο πατέρας της Τζορτζ Μέλας αρχιτέκτονας.



Η Χλόη έπαιζε κλασικό πιάνο από τα τέσσερα χρόνια της μέχρι που ξεκίνησε να σπουδάζει δημοσιογραφία στο Auburn University.



Μετά την αποφοίτησή της το 2008, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός αρχισυντάκτη στα δελτία του CNN. Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα παραιτήθηκε για να ασχοληθεί με την ιστοσελίδα HollywoodLife.com, όπου τελικά πήρε τη θέση του επικεφαλής του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Η Χλόη κάλυπτε θέματα όπως συνεντεύξεις διασημοτήτων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και αποκλειστικά θέματα από τον χώρο της σόου μπίζνες.



Ακολούθησαν πολλές επαγγελματικές επιλογές κυρίως στον τηλεοπτικό χώρο. Tο 2015 έγινε το πρόσωπο της εταιρείας γυναικείων ενδυμάτων Maggy London, ενώ υπήρξε και παρουσιάστρια της πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής του δικτύου VH1, The Gossip Table.



Τον Οκτώβριο του 2014 η Χλόη παντρεύτηκε τον "γκουρού" των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης Μπράιαν Μάτσα και η ιστορία αγάπης τους μαζί με το νυφικό της, το πάρτυ bachelorette που έκανε στο Μεξικό και τελικά την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορούσε τον γάμο της, φιλοξενήθηκαν σε πολλά κουτσομπολίστικα έντυπα. Οι φωτογραφίες από τον γάμο τους και την πολυτελή δεξίωση που ακολούθησε κατέκλυσαν το Instagram.



"Το φθινόπωρο του 2012 γνώρισα τον Μπράιαν Μάτσα, γέννημα-θρέμμα Νεοϋορκέζο και γκουρού των εστιατορίων, σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Καταλήξαμε να συναντηθούμε σε ένα από τα εστιατόριά του και η σπίθα άναψε αμέσως. Έπειτα από τέσσερις μήνες σχέσης συγκατοικήσαμε και ύστερα από οκτώ μήνες αρραβωνιαστήκαμε. Μου έκανε πρόταση γάμου μια βροχερή καλοκαιρινή νύχτα, στις 2 Ιουλίου 2013. Γονάτησε και μου έδωσε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων. Ανοίξαμε μια σαμπάνια, διαβάσαμε ένα γράμμα από τον αδελφό του και πήραμε τηλέφωνο τους συγγενείς και τους φίλους μας...": Τελικά η Χλόη, όπως η ίδια περιγράφει τον εαυτό της, δεν είναι μόνο μια καριερίστρια με αυξημένη την αίσθηση του δικαίου. Κατά βάθος είναι ένα πολύ ρομαντικό κορίτσι.