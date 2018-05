Γουίλ και Τζέιντεν Σμιθ δημιούργησαν τη δική τους εταιρεία εμφιάλωσης νερού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 10:33 |

Πατέρας και γιος, οι Γουίλ και Τζέιντεν Σμιθ δημιούργησαν τη φιλική προς το περιβάλλον εταιρεία εμφιάλωσης νερού, JUST WATER αναλαμβάνοντας να προμηθεύσουν με νερό την πόλη Φλιντ στην πολιτεία Μίσιγκαν των ΗΠΑ που πλήττεται εδώ και χρόνια από την «κρίση νερού».



Μέχρι τώρα δώρισαν 9.200 μπουκάλια νερού στην πόλη. Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, σύζυγος του ηθοποιού, ράπερ Γουίλ Σμιθ και μητέρα του Τζέιντεν στηρίζει επίσης τις προσπάθειές τους. Η «Τζάντα επισκέφθηκε το Φλιντ και συναντήθηκε με τη δήμαρχο» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JUST WATER, Άιρα Λόφερ.



Αφορμή για την περιβαλλοντική αφύπνιση του Τζέιντεν ήταν η ενασχόληση με το σέρφινγκ στον ωκεανό σε ηλικία 10 ετών. Αισθάνθηκε άβολα με τις ποσότητες πλαστικών μπουκαλιών που είδε να επιπλέουν γύρω του και επέμεινε η οικογένειά του να κάνει κάτι για τα πλαστικά απορρίμματα που καταστρέφουν τη γη. «Μία εταιρεία γεννήθηκε από την αγάπη ενός παιδιού για τον ωκεανό» δήλωσε ο Γουίλ Σμιθ στο AP.



Η οικογένεια Σμιθ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται για ένα brand διασημοτήτων που πωλούν νερό. Στους βασικούς στόχους της εταιρείας περιλαμβάνεται η παραγωγή επίπλων για σχολικές αίθουσες από χρησιμοποιημένα μπουκάλια νερού και η μείωση των πλαστικών και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.



Η «κρίση νερού» στο Φλιντ ξεκίνησε το 2014. Νωρίτερα, το 2011, η πολιτεία του Μίσιγκαν ανέλαβε τη διαχείριση των οικονομικών της χρεοκοπημένης δημοτικής αρχής.



Χρησιμοποίησε πόρους από το ήδη υπερχρεωμένο ταμείο ύδρευσης του Φλιντ προκειμένου να καλύψει ελλείψεις του γενικού ταμείου της πολιτείας και επίσης το 2014, αποφάσισε πως η υδροδότηση της πόλης δεν θα γίνεται πλέον από το απολύτως ενδεδειγμένο υγειονομικά δίκτυο του Ντιτρόιτ, όπως γινόταν μέχρι τότε, αλλά από τοπικό ποταμό Φλιντ της περιοχής για να εξοικονομηθούν πόροι.



Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι εκτέθηκαν σε ακραία τοξικότητα λόγω των υψηλών επιπέδων μολύβδου στο πόσιμο νερό. Το νερό από τον ποταμό ήταν τόσο διαβρωτικό που προκάλεσε σοβαρή ζημία στις σωληνώσεις.



Αξιωματούχοι του Μίσιγκαν έχουν πει ότι έχουν γίνει βελτιώσεις στο σύστημα υδροδότησης Flint Water με σταθερές μειώσεις των επιπέδων μολύβδου, αν και το νερό εξακολουθεί να είναι μη πόσιμο.



Η δήμαρχος του Φλιντ, Κάρεν Γουίβερ είπε τον περασμένο Μάρτιο ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να προμηθεύουν με εμφιαλωμένο νερό τους κατοίκους μέχρι να αντικατασταθεί όλο το δίκτυο υδροδότησης, με εργασίες που αναμένεται να διαρκέσουν δύο χρόνια.



Εκτός από την οικογένεια Σμιθ και άλλοι διάσημοι δεσμεύθηκαν να κάνουν δωρεές στο Φλιντ, η Σερ, ο Ματ Ντέιμον και ο Big Sean.



Ο Ματ Ντέιμον είναι συνιδρυτής της Water.org, φιλανθρωπικής οργάνωσης που παρέχει καθαρό πόσιμο νερό σε υπανάπτυκτες χώρες.



Ο Γουίλ Σμιθ και ο γιος του, επίσης ηθοποιός και μουσικός, ίδρυσαν το 2015 τη JUST WATER για να προτείνουν μια πράσινη εναλλακτική λύση στα πλαστικά μπουκάλια και να επενδύσουν σε κοινότητες. Τα μπουκάλια της JUST WATER είναι κατά 82% από ανανεώσιμα υλικά.



"Ελπίζω πραγματικά ότι οι κάτοικοι του Φλιντ να έχουν καθαρό πόσιμο νερό σύντομα και ναι, θα στέλνουμε νερό στα σχολεία της πόλης μέχρι να υποχωρήσουν σημαντικά τα επίπεδα μολύβδου" δήλωσε στο TMZ ο Τζέιντεν Σμιθ.