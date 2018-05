NYT: Ο Γουαϊνστάιν θα παραδοθεί σήμερα στην αστυνομία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 00:22 |

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν αναμένεται να παραδοθεί σήμερα Παρασκευή στην αστυνομία της πόλης της Νέας Υόρκης για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για σεξουαλική παρενόχληση και βιασμούς, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους των δυνάμεων επιβολής του νόμου, χωρίς να τους κατονομάζουν.



Ο Μπέντζαμιν Μπράφμαν, δικηγόρος του Γουαϊνστάιν, αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.



Περισσότερες από 70 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον συνιδρυτή των στούντιο Miramax και της εταιρείας The Weinstein Co για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς.



Διάσημες ηθοποιοί, όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Αντζελίνα Τζολί, δήλωσαν ότι παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά, κακοποιήθηκαν και ορισμένες έπεσαν θύματα βιασμού, όπως η Ρόουζ Μακ Γκάουαν και η Αζια Αρτζέντο.



Ο Γουαϊνστάιν αρνείται τις κατηγορίες.