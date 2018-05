Φλάφι, η μεγάλη χνουδωτή αγκαλιά και τα βιβλία της

Η βεβαιότητα ότι η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου σε απορροφά προς σε μία άλλη διάσταση αποκτά νόημα . Η άποψη ότι η λογοτεχνία μοιάζει με μία αγκαλιά όπου βυθίζεσαι μέσα της προβάλλει σαν παιχνίδι. Η αίσθηση ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι ένας φιλόξενος χώρος απομόνωσης, μία περιοχή οικείας αυτοσυγκέντρωσης προσφέρεται ως εμπειρία διασκεδαστικών συμπεριφορών. Μέσα από αυτή τη σύνθεση σκέψεων και ιδεών δημιουργήθηκε το Φλάφι. Το κτίριο του Atopos CVC καταλαμβάνεται από ένα γιγαντιαίο, λούτρινο, υβριδικό πλάσμα, το Φλάφι που κατοικεί εκεί μέσα, παρέα με το τερατόμορφο αλφάβητό του.

Προέκυψε από τη φαντασία της καλλιτέχνιδος Αντιγόνης Τσαγκαροπούλου και του πάντα τολμηρού στις επιμελητικές του αναζητήσεις ερευνητή Βασίλη Ζηδιανάκη.

Αυτό το χνουδωτό περιβάλλον γίνεται το εργαστήριο παραγωγής ενός αντισυμβατικού παραμυθιού που διηγείται ζητήματα ταυτότητας, φύλου και επαφής και αποτελεί το Το #TextMe_FluffyLibrary. Ένα in-progress έργο με το οποίο ο Atopos CVC συμμετέχει στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου της UNESCO και με την υποστήριξη του Athens Culture Net (Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων).

Οι επισκέπτες στο κτίριο της Atopos CVC βγάζουν τα παπούτσια τους στην είσοδο και βουλιάζουν στη γούνινη αγκαλιά του Φλάφι διαβάζοντας ή χαλαρώνοντας μόνοι τους ή αγκαλιά με κάποιον άλλον. Πρόκειται για μια ανατρεπτική βιβλιοθήκη με τη μορφή διαδραστικής έκθεσης που λειτουργεί ως λούτρινη αγκαλιά δημιουργώντας έναν πρωτότυπο και ατοπικό χώρο ανάγνωσης και παιγνιώδους δράσης για μικρούς και μεγάλους

Η Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, επιστήμονες, παραμυθάδες, μικρούς και μεγάλους, θα δημιουργήσει σταδιακά τόσο το ίδιο το έργο όσο και την ιστορία του.



Η ιδέα που διατρέχει το έργο θέλει το Φλάφι, που ακούει και στην λατινική ονομασία +Flufiella chimaerica, να είναι ένα υπερμέγεθες, συμβιωτικό πλάσμα το οποίο έχει καταλάβει το κτίριο και ζει μέσα σε αυτό. Μαζί του φέρνει τους φίλους του οι οποίοι απαρτίζουν ένα τερατόμορφο αλφάβητο και προσκαλεί συνεχώς και άλλους να συγκατοικήσουν μαζί του.



Μέσα στο #TextMe_FluffyLibrary θα κατοικήσει κατά την διάρκεια της χρονιάς μια σειρά από υβριδικά γράμματα: Ένας δράκος πριγκίπισσα (D is for dragon), μια σούπερ ηρωίδα αρκουδάκι (T is for Teddy-Bear), μια πλοκαμωτή ευαίσθητη μάγισσα (O is for Octopus) παρέα με την φίλη της την αρρενωπή νεραϊδούλα (P is for pixie), ένας τριχωτός ροζ γοργόνος (M is for Mermaid) είναι κάποια παραδείγματα από τα πλάσματα που θα δημιουργηθούν στους επόμενους μήνες και θα απαιτήσουν μια θέση σε σελίδες, ράφια και αφηγήσεις.

Το Φλάφι και οι φίλοι του χτίζουν ένα παραμύθι το οποίο προτείνει εναλλακτικές αφηγήσεις γύρω από την ταυτότητα, το φύλο και τις ανθρώπινες σχέσεις, αναδεικνύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του έργου.

Το πρόγραμμα #TextMe θα εξελιχθεί στη διάρκεια της χρονιάς (έως 23 Απριλίου 2019). Σε διάλογο με το έργο της Αντιγόνης Τσαγκαροπούλου το οποίο θα είναι επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, o Atopos CVC προτείνει το #TextMe_Lab. Ενα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει performances, εργαστήρια, διαλέξεις, συζητήσεις και μίνι-εκθέσεις από καλλιτέχνες και ακαδημαϊκούς ερευνητές. Ο άξονας της θεματικής του προγράμματος περιλαμβάνει την οπτική ποίηση του 20ού αιώνα, τα όρια μεταξύ ποίησης και ηχητικής τέχνης, τα σύγχρονα γλωσσικά φαινόμενα στη διαδικτυακή ποπ κουλτούρα και τα νέα μέσα.