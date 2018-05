Σπίλμπεργκ και ΝτιΚάπριο ξανά μαζί για ταινία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 12:54 |

Για την ώρα, μόνον στο «Catch Me If You Can» έχουμε δει συνεργασία του Στίβεν Σπίλμπεργκ και του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Αλλά, σύντομα θα δούμε και δεύτερη.



Σύμφωνα με το Deadline ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός βρίσκονται ήδη σε κουβέντα για μια κινηματογραφική βιογραφία του Ulysses S. Grant.



Ο στρατηγός Γκραντ, του οποίου η φιγούρα έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία του Σπίλμπεργκ «Λίνκολν», ήταν αυτός που οδήγησε τα στρατεύματα της Ένωσης (Βόρειοι) στη νίκη κατά της Συνομοσποδίας (Νότιοι) στον Αμερικανικό Εμφύλιο. Στη συνέχεια, είχε δύο θητείες ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, διαδεχόμενος τον Άντριου Τζάκσον, και πιστώνεται τη σταθεροποίηση της αμερικανικής οικονομίας και την προσπάθεια να εξαλείψει τα τελευταία απομεινάρια της δουλείας, αντιμετωπίζοντας την Κου Κλουξ Κλαν.



Βεβαίως, ο ρόλος ενός σημαντικού προσώπου της αμερικανικής ιστορίας δεν είναι κάτι καινούργιο για τον ΝτιΚάπριο. Έχει ήδη υποδυθεί τους Έντγκαρ Χούβερ και Χάουαρντ Χιουζ.



Προς το παρόν, το καινούργιο μεγάλο του πρότζεκτ είναι να σταθεί απέναντι στον Μπραντ Πιτ στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon A Time In Hollywood», όπου θα ξανασυναντηθεί στο πλατό των γυρισμάτων με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «The Wolf of Wall Street», Μάργκοτ Ρόμπι.