Η Μέριλ Στριπ πρωταγωνίστρια σε ταινία για τα Panama Papers

Περιλάμβαναν ονόματα αρχηγών κρατών, δημόσιων λειτουργών ή και πλούσιων ιδιωτών που απέκρυπταν τα χρήματά τους σε εξωχώριες εταιρείες προς αποφυγή του δημόσιου ελέγχου. Η διαρροή τους είχε βάλει «φωτιά» στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό.



Δεν είναι ακριβώς παράξενο λοιπόν που η υπόθεση των Panama Papers μεταφέρεται στον κινηματογράφο: σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, ο Στίβεν Σόντερμπερκ, σκηνοθέτης ταινιών όπως «Σεξ, ψέματα και βιντεοκασέτες» και «Η συμμορία των έντεκα», ετοιμάζει θρίλερ με τίτλο «The Laundromat», που θα καταπιάνεται με την ιστορία της αποκάλυψης των εγγράφων και θα βασίζεται σε βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ δημοσιογράφου Τζέικ Μπέρνσταϊν.



Στις συζητήσεις φαίνεται πως συμμετέχουν η Μέριλ Στριπ, ο Γκάρι Ολντμαν και ο Αντόνιο Μπαντέρας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστοί οι ρόλοι που θα ερμηνεύσουν. Το σενάριο θα υπογράψει ο Σκοτ Ζ. Μπερνς, τακτικός συνεργάτης του Σόντερμπεργκ σε φιλμ σαν τα «Contagion» και «Side effects», ενώ φήμες θέλουν τη διανομή να αναλαμβάνεται από το Netflix, που πρόσφατα αγόρασε τα δικαιώματα ενός ακόμα βιβλίου για τα Panama Papers.



«Το μοναχικό βλέμμα του σ' εσάς»



Η τελευταία ταινία του Σόντερμπεργκ, το γυρισμένο με iPhone θρίλερ «Unsane» σημείωσε μικρή εμπορική επιτυχία. Ο αμερικανός σκηνοθέτης έχει ήδη έτοιμη την επόμενη δουλειά του, φιλμ με τίτλο «High Flying Bird», γυρισμένο σε δύο μόλις εβδομάδες.



Η Μέριλ Στριπ πρόκειται να εμφανιστεί στα «Mamma Mia! Here we go again» και «Mary Popins returns». Φέτος διεκδίκησε ένα ακόμα όσκαρ, για τον ρόλο της στην ταινία «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που αποτύπωνε τις προσπάθειες της εφημερίδας Washington Post να δημοσιεύσει τα σχετικά με τον πόλεμο του Βιετνάμ Pentagon Papers.



«Το έθνος μας στρέφει το μοναχικό βλέμμα του σ’ εσάς», έλεγε η ηθοποιός στην τελετή των Διεθνών Βραβείων Ελευθερίας του Τύπου που απένειμε το περασμένο φθινόπωρο η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ). «Είστε η τέταρτη εξουσία, η πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον της τυραννίας και των κρατικά επικυρωμένων ειδήσεων», τόνιζε.