Ο κόσμος της μόδας βραβεύει την Κιμ Καρντάσιαν

Η Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ θα τιμηθεί τον επόμενο μήνα στην τελετή απονομής των βραβείων που απονέμονται από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (Council of Fashion Designers of America).



Η Καρντάσιαν Γουέστ, Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «Keeping Up with the Kadashians» και επιχειρηματίας, θα είναι η πρώτη προσωπικότητα που θα παραλάβει το βραβείο CFDA Influencer.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του CFDA, Στίβεν Κολμπ, ήταν ιδέα που διατύπωσε ο Τόμι Χίλφιγκερ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου που αποφάσιζε ποιοι θα είναι οι αποδέκτες των φετινών ειδικών βραβείων.



«Αν σκέφτεστε influencers (ανθρώπους -bloggers, editors, celebrities, public figures- που ασκούν επιρροή στο κοινό που τους παρακολουθεί, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής τους) και πώς έχουν αλλάξει τη βιομηχανία μας, νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε», είπε ο Τόμι Χίλφιγκερ, σύμφωνα με τον Κολμπ, αναφέρει δημοσίευμα του WWD.



«Στο διοικητικό συμβούλιο όλοι συμφώνησαν ότι η Κιμ είναι πραγματικά κάποια που έχει επηρεάσει τη βιομηχανία και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα εμπορικά σήματα. Είναι φίλη πολλών σχεδιαστών και έχει μεγάλη επιρροή στη μόδα παγκοσμίως» τόνισε.



Ο Κολμπ είπε ότι με λίγες εξαιρέσεις προϋπόθεση για την παραλαβή ειδικού βραβείου είναι η υποχρεωτική συμμετοχή στην τελετή απονομής, για την οποία η Καρντάσιαν Γουέστ συμφώνησε σχεδόν αμέσως.



Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου στο Brooklyn Museum με παρουσιάστρια την ηθοποιό, σεναριογράφο, σκηνοθέτη και παραγωγό Ίσα Ρέι.