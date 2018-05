Eurovision: Απόλυτο φαβορί η Φουρέιρα - Τι δείχνουν τα στοιχήματα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:50 |

Κοντά σε μια ιστορική νίκη στον διαγωνισμό τραγουδιού βρίσκεται η Κύπρος με την παρουσία της Ελένης Φουρέιρα.

Στο ειδικό στοίχημα για τη Eurovision της εταιρείας Stoiximan η Κύπρος έχει απόδοση 3 και είναι στην πρώτη θέση. Δηλαδή έχοντας τη χαμηλότερη απόδοση από όλους αυτό σημαίνει ότι όσοι ποντάρουν την θεωρούν το απόλυτο φαβορί.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το τραγούδι της Νορβηγίας που σήμερα διαγωνίζεται στον δεύτερο ημιτελικό και φαίνεται να είναι δεύτερο σε προτίμηση μετά το Fuego της Ελένης Φουρέιρα. Τρίτο είναι το τραγούδι από το Ισραήλ.

Στην ίδια εταιρεία και στο στοίχημα για τον νικητή χωρίς την Κύπρο, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία με απόδοση 3,5 και ακολουθεί το Ισραήλ με 4,75 και η Γαλλία με 6.

Αλλά και στο vistabet η συμμετοχή της Ελένης Φουρέιρα κλέβει τις εντυπώσεις καθώς έχει απόδοση μόλις 3 και ακολουθούν Νορβηγία και Ισραήλ με 6.

Η εκπληκτική εμφάνιση της Φουρέιρα στον ημιτελικό και η άνετη είσοδός της στον τελικό του Σαββάτου την καθιστούν πλέον ακλόνητο φαβορί. Και αν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές η πεντάδα (πάντα σύμφωνα με τους παίκτες του στοιχήματος) που θα δώσει μάχη για την πρωτιά θα είναι: Κύπρος, Νορβηγία, Ισραήλ, Γαλλία.

Λιθουανία.



Οπως ανέφερε ο ΑΝΤ1, την πρωτιά της Φουρέιρα απειλεί η Νορβηγία με τον Αλεξάντερ Ρίμπακ ο οποίος είχε κερδίσει τον διαγωνισμό πριν από πέντε χρόνια με το «Fairytale» και σήμερα συμμετέχει στον β’ ημιτελικό με το "That's How You Write A Song".



Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του iTunes φέρνουν στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού 16 χωρών του “Fuego”, με την Ελλάδα να το φέρνει στη 2η θέση, την Ισπανία στην 4η, ενώ βρίσκεται στο top 10 του Ισραήλ, της Σουηδίας και της Πορτογαλίας. Φυσικά, στην Κύπρο καταλαμβάνει την 1η θέση.



Σε πάρτι που έκανε χθες στη Λισαβόνα η ιστοσελίδα της οποίας η ειδίκευση είναι η Eurovision, η Φουρέιρα και το “Fuego” ξεχώρισαν μεταξύ πολλών ακόμα διαγωνιζόμενων. Ήταν αναμφισβήτητα η σταρ της βραδιάς.



Άλλωστε, έχει ήδη παραχωρήσει συνεντεύξεις σε όλα σειρά διεθνών Μέσων, όπως το BBC, οι New York Times, κ.α.

Σήμερα ο ημιτελικός

Εν τω μεταξύ, με τη συμμετοχή 18 χωρών θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Altice Arena της Λισαβόνα, ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Από τη διαδικασία θα προκριθούν 10 χώρες για τον τελικό που θα γίνει το Σάββατο 12 Μαΐου και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤHD στις 10 το βράδυ. Η ραδιοφωνική μετάδοση θα γίνει από το «Δεύτερο Πρόγραμμα» και τη «Φωνή της Ελλάδας», καθώς και διαδικτυακά από την υπηρεσία WebTV στο www.ert.gr.Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση και στον δεύτερο ημιτελικό, όπως και στον τελικό της Eurovision, θα είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η Δάφνη Σκαλιώνη. Τη μεγάλη βραδιά του τελικού, η Ολύνα Ξενοπούλου, θα ανακοινώσει τη βαθμολογία που θα δώσει η Ελλάδα.Στη ραδιοφωνική μετάδοση για το «Δεύτερο Πρόγραμμα» και τη «Φωνή της Ελλάδας», θα είναι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.Οι χώρες που θα εμφανιστούν απόψε είναι:1. Νορβηγία2. Ρουμανία3. Σερβία4. Σαν Μαρίνο5. Δανία6. Ρωσία7. Μολδαβία8. Ολλανδία9. Αυστραλία10. Γεωργία11. Πολωνία12. Μάλτα13. Ουγγαρία14. Λετονία15. Σουηδία16. Μαυροβούνιο17. Σλοβενία18. ΟυκρανίαΣτον τελικό της 12ης Μαΐου θα συμμετάσχουν συνολικά 26 χώρες, εκ των οποίων οι είκοσι από τους δύο ημιτελικούς -δέκα από κάθε βραδιά- οι «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Πορτογαλία.Από τον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκαν οι: Αυστρία, Εσθονία, Κύπρος, Λιθουανία, Ισραήλ, Τσεχία, Βουλγαρία, Αλβανία, Φιλανδία και Ιρλανδία.