Βραβευμένες θεατρικές παραγωγές στο ΚΘΒΕ

Βραβευμένες θεατρικές παραγωγές και διακεκριμένοι καλλιτέχνες από την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Λίβανο, φιλοξενεί το "Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους" που διοργανώνει από 28 Ιουνίου ως και τις 6 Ιουλίου το ΚΘΒΕ.



Ιδιαιτερότητα: Αν και ο τίτλος του παραπέμπει στη θερινή του "στέγη" - το θέατρο Δάσους, όλες οι φιλοξενούμενες παραστάσεις θα δοθούν στις "κλειστές" σκηνές του ΚΘΒΕ (Βασιλικό θέατρο – θέατρο ΕΜΣ, και θέατρο της Μονής Λαζαριστών).

Το πρόγραμμα των παραστάσεων εχει ως εξής: Πέμπτη 28 Ιουνίου, στις 21:15

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ιταλία - EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - Teatro Stabile Pubblico Regionale Compagnia "Pippo Delbono": "VANGELO" (Πολιτικό θέατρο με στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντου και όπερας σε σύλληψη -Σκηνοθεσία: Pippo Delbono). Η παράσταση θα δοθεί με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Παρασκευή 29 Ιουνίου, στις 19.00 και τις 21.30 αντίστοιχα: δυο παραστάσεις - περφόρμανς από τη Γαλλία στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών: "HYBRIDATION" - Olivier de Sagazan (Performance με τους Olivier de Sagazan και Stéphanie Sant) και "TRANSFIGURATION" - Olivier de Sagazan.



Σάββατο 30 Ιουνίου, στις 21.15 ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βέλγιο - ALEXANDER VANTOURNHOUT- «ANECKXANDER» (Χοροθέατρο - Performance ως "Μια τραγική αυτοβιογραφία του σώματος" σε σύλληψη: Alexander Vantournhout & Bauke Lievens

Κυριακή 1 & Δευτέρα 2 Ιουλίου, στις 21.15 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ουγγαρία - FORTE COMPANY (Foundation for Massive Dance) "YOUR KINGDOM". (Παράσταση physical theatre - σωματικού θεάτρου). Βασισμένο στα διηγήματα του Ούγγρου συγγραφέα Sándor Tar (1941-2005). Σκηνοθεσία: Csaba Horváth. Δραματουργική επεξεργασία: Judit Garai (Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους).



Τρίτη 3 Ιουλίου, στις 21.15 ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πορτογαλία - Companhia do Chapitô : "Electra" (Παράσταση θεάτρου επινόησης - devised theatre). Μια κωμωδία που βασίζεται στις διάφορες θεατρικές εκδοχές της τραγωδίας "Ηλέκτρα", σε σκηνοθεσία Cláudia Nóvoa & José Carlos Garcia (Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους).



Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Ιουλίου, στις 21.15 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ηνωμένο Βασίλειο - GECKO THEATRE LTD. "Missing" (Παράσταση visual theatre με στοιχεία θεάτρου της επινόησης και σωματικού θεάτρου). Σύλληψη – Δημιουργία: Amit Lahav (Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους).

Παρασκευή 6 Ιουλίου, στις 19.00 ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Λίβανος

"RIDING ON A CLOUD" - Rabih Mroué (Performance σε συγγραφή & Σκηνοθεσία: Rabih Mroué) και στις 21.15: "THE PIXELATED REVOLUTION" - Rabih Mroué (Διάλεξη performance - μια αντι-ακαδημαϊκή διάλεξη του Rabih Mroué - με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους).



Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους φιλοξενεί παραγωγές από το εξωτερικό, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του "4ου Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ" που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).