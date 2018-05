Η κινηματογραφική άνοιξη της Χίου

Η Κινηματογραφική Άνοιξη αποτελεί το προσωπικό όραμα του Νίκου Αυγουστίδη. Κινηματογραφιστής ο ίδιος, φέρνει τις πρώτες ταινίες νέων ταλαντούχων σκηνοθετών που διακρίνονται στα φεστιβάλ του κόσμου . Αλλά δεν μένει μόνο εκεί . Φέρνει και τους ίδιους τους δημιουργούς ώστε ο θεατής να γνωρίσει τον άνθρωπο πίσω από τις εικόνες και να ξαναανακαλύψει το κινηματογραφικό σύμπαν μέσα από τη ματιά τους, τις σκέψεις και το όραμα τους .



Έτσι, από σήμερα, και για τρεις μέρες, θα παρουσιαστούν σημαντικές ταινίες, όπως το ντοκιμαντέρ του Κλαντίουζ Χροστόφσκι «Call me tony», άλλα και το «φεστιβαλικό» «Interruption» του Γιώργου Ζώη που έκανε το άνοιγμα του στο προπέρσινο Φεστιβάλ Βενετίας. Θυμίζουμε πως η παλαιότερη ταινία του μικρού μήκους «Τίτλοι Τέλους» κέρδισε το βραβείο EFA καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, ενώ ο ίδιος κέρδισε υποψηφιότητα για καλύτερο Ευρωπαίο σκηνοθέτη για το έτος 2012 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.



Σειρά έχει ο ικανότατος ρουμάνος Κριστί Ίφτιμε με τη «Μαρίτα», «μια ταινία για τις στιγμές εκείνες που συνειδητοποιείς ότι οι ιστορίες των γονιών σου δεν μπορούν πλέον να σε νανουρίσουν» ενώ ακολουθεί το Ιταλικό «Look Up» του Φούλβιο Ρισουλέο. Ο σκηνοθέτης κέρδισε, το 2014, το 3ο βραβείο για την μικρού μήκους ταινία του Lievito Madre στο πρόγραμμα Cinefondation του Φεστιβάλ των Καννών και ένα χρόνο αργότερα η ταινία του Varicella κέρδισε το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στην Εβδομάδα Κριτικής του ίδιου Φεστιβάλ των Καννών. Τη διοργάνωση θα κλείσει η ταινία “Shelley” του Αλί Αμπάσι, Ιρανικής καταγωγής σκηνοθέτης και συγγραφέας με σπουδές αρχιτεκτονικής στο Royal Academy of Science στη Στοκχόλμη και σκηνοθεσίας στο National School of Denmark.



Σημειώστε παρακαλώ πως θα διοργανωθεί και ανοιχτή συζήτηση με τους σκηνοθέτες με γενική θεματολογία συζήτησης ‘’Πρώτη φορά’’. Οι σκηνοθέτες θα συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό και θα απαντήσουν σε ερωτήματα ως προς την δημιουργία της πρώτης τους ταινίας , τις επιρροές τους , τις πρώτες ταινίες που είδαν οι ίδιοι στο σινεμά . Ανάλογα κι οι σκηνοθέτες μπορούν να θέσουν ερωτήματα στο κοινό για όλες τις ‘’πρώτες φορές’’ τους στον κινηματογράφο. Γενικά, μιλάμε για μια σημαντική «πρώτη φορά» και σε Φεστιβαλικό τερέν, και ελπίζουμε να ακούσουμε περισσότερα του χρόνου!