Ο Γιώργος Χατζηπαύλου στήνει έναν μαραθώνιο κωμωδίας για καλό σκοπό

Στο χώρο του stand up comedy, η άνοιξη έχει ταυτιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια με το «Stand up for U», τον ετήσιο φιλανθρωπικό θεσμό που διοργανώνει ο Γιώργος Χατζηπαύλου. Ο δημοφιλής κωμικός επιστρέφει φέτος την Παρασκευή 11 Μαϊου με μια πλειάδα αναγνωρισμένων συναδέλφων του στήνοντας στο Gazi Live (Iερά Οδός 13, τηλ. 2130185040, είσοδος 15 ευρώ), μια βραδιά για την υποστήριξη των σκοπών του Χαμόγελου του παιδιού. Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση των δράσεων του οργανισμού.



Τώρα η διοργάνωση βάζει πλώρη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα καθώς συμπλέει με το Athens Comedy Festival. Έτσι, οι καλύτεροι Έλληνες stand up comedians θα παρουσιάσουν τα πιο δυνατά κείμενά τους, σ’ έναν μαραθώνιο κωμωδίας που φιλοδοξεί να χαρίσει γέλιο και αισιοδοξία στο κοινό, αλλά κι ελπίδα στα παιδιά που υποφέρουν από ενήλικες επιλογές.



Συγκεκριμένα, στη σκηνή φέτος θ’ ανέβουν οι εξής κωμικοί: Άλεξ Κένσιν Αποστολόπουλος, Δημήτρης Δούκογλου,Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Κατσαρίνη, Αλέξανδρος Πασπαρδάνης, Αριστοτέλης Ρήγας, Θανάσης Cain Σαμαράς, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Λάμπρος Φισφής, Ηλίας Φουντούλης, Γιώργος Χατζηπαύλου και Δημήτρης Χριστοφορίδης.



Ο εμπνευστής του θεσμού, Γιώργος Χατζηπαύλου, λίγο πριν πάρει το μικρόφωνο και κάτσει κάτω από τους προβολείς, μιλάει στα «Νέα» για το φιλανθρωπικό του εγχείρημα και τις προκλήσεις του.



Στην πέμπτη χρονιά του θεσμού, τι έχει αλλάξει και τι έχει παραμείνει ίδιο σε σχέση με τις προηγούμενες φορές;



Η βασική δομή της διοργάνωσης από την πρώτη χρονιά παραμένει ίδια. Βασίζεται στο stand up comedy με τη συμμετοχή 12-14 Ελλήνων κωμικών. Ενίοτε η ομάδα εμπλουτίζεται με ξένους κωμκούς όπως το 2015 και το 2016 που είχαμε τη χαρά να μοιραστούμε τη σκηνή με Άγγλους κωμικούς που ήρθαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για τους σκοπούς της παράστασης ενώ πέρυσι ήταν μαζί μας η ομάδα κωμικού αυτοσχεδιασμού “Κωμικό Μπουμ”. Φέτος το περιεχόμενο βασίζεται αποκλειστικά στο stand up comedy και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, και κάποιοι αρκετά νέοι ταλαντούχοι κωμικοί.



Τα νούμερα των stand up comedians θα είναι προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένα βραδιά ή είναι παλιότερα γνωστά τους;



Ο καθένας επιλέγει ανάλογα με τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του στη σκηνή τα κομμάτια που κρίνει ότι είναι τα καλύτερα και τα πιο αντιπροσωπευτικά. Δεν υπάρχει περιορισμός στο περιεχόμενο και την αναλογία νέου ή υπάρχοντος υλικού.



Η συνεργασία με το Athens Comedy Festival, τι νέο φέρνει στο θεσμό;



Είναι μια ωραία συνεργασία καθώς θα βρεθούμε όλοι στον ίδιο χώρο μέσα σε αυτό το μαγικό τριήμερο κωμωδίας. Δεν αλλάζει κάτι πρακτικά αλλά η εγγύτητα αυτή, κάτι που υπάρχει έτσι κι αλλιώς έντονα στον χώρο μας, δημιουργεί ένα εξαιρετικό κλίμα.



Η κωμωδία μπορεί να έχει κοινά σημεία επαφής με το έργο μια φιλανρωπικής οργάνωσης;



Παρότι η κωμωδία δεν μπορεί να λύσει από μόνη της τα προβλήματα που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη των φιλανθρωπικών οργανώσεων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος, κατά τη γνώμη μου, να ανοίγει η συζήτηση για τις αιτίες και τις αλλαγές που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των παιδιών αλλά και όλων των ανθρώπων.



Πόσο ευαισθητοποιημένο είναι το κοινό απέναντι σε τέτοιου είδους φιλανθρωπικές εκδηλωσεις; Τι έχετε παρατήρησει μέσα σ' αυτά τα πέντε χρόνια;



Είναι πολύ. Και αυτό είναι εμφανές συνολικά από όλες τις δράσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Σε μας η προσέλευση είναι όλο και μεγαλύτερη από χρονιά σε χρονιά κι επιπλέον, παρότι γίνεται κάθε χρόνο μέσα στον Μάιο, πλέον πολλοί ρωτούν για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της από τα Χριστούγεννα ήδη. Κάτι που δείχνει ότι είναι μια δράση και μία παράσταση που περιμένουν αρκετοί άνθρωποι.