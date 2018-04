Ο Τζόρτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν παρουσιάζει το πρίκουελ του Game of Thrones

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 13:10 |

Ο αμερικανός συγγραφέας Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν ανακοίνωσε ότι το μυθιστόρημα "The Winds of Winter" (Οι άνεμοι του χειμώνα) δεν θα δει το φως της δημοσιότητας εντός του 2018, απογοητεύοντας τους λάτρεις της διάσημης τηλεοπτικής σειράς φαντασίας "Game of Thrones" που περιμένουν από το 2011 το επόμενο βιβλίο, να προστεθεί στο μεσαιωνικό έπος.



«Θα πρέπει να περιμένετε για το 'The Winds of Winter'», έγραψε σε μπλογκ ο διάσημος συγγραφέας. Από το 2012, ο συγγραφέας έχει δημοσιεύσει αρκετά αποσπάσματα του βιβλίου που αποτελεί συνέχεια της σειράς μυθιστορημάτων του "Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου", στην οποία βασίζεται η τηλεοπτική σειρά.



Τα νέα ωστόσο, δεν είναι εντελώς άσχημα, καθώς ο 69χρονος Μάρτιν ανακοίνωσε την έκδοση ενός νέου βιβλίου με τίτλο "Fire and Blood" (Φωτιά και Αίμα) το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου. Εκτυλίσσεται αιώνες πριν από το "Game of Thrones", στον ίδιο κόσμο φαντασίας των Γουέστερος.



Είναι το πρώτο από τα δύο που σχεδιάζει να γράψει ο συγγραφέας. Ο Μάρτιν προειδοποίησε ότι "δεν είναι ένα μυθιστόρημα" αλλά κατά κάποιο τρόπο ένα ιστορικό βιβλίο που αφηγείται το έπος των βασιλιάδων της δυναστείας Ταργκάρυεν.



Θα καλύπτει όλους τους βασιλιάδες Ταργκάρυεν, τις συζύγους τους, τους αδελφούς, τους πολέμους και τα ταξίδια. «Και θα υπάρχουν δράκοι, πολλοί δράκοι», τόνισε. Εκδότης στις ΗΠΑ θα είναι η εταιρία Bantam Spectra, θυγατρική του Penguin Random House, και το βιβλίο προπωλείται ηλεκτρονικά στις μεγάλες ιστοσελίδες.



Όσο για τον πολυαναμενόμενο έκτο τόμο της σειράς "Game of Thrones", ο Μάρτιν δήλωσε ότι "δεν θα είναι έτοιμο το 2018, τουλάχιστον". Μεταξύ του 1996 και του 2011, ο Μάρτιν εξέδωσε πέντε βιβλία της σειράς φαντασίας που τοποθετείται στον Μεσαίωνα, έχει ήρωες βασιλιάδες, φεουδάρχες, δούλους, πολεμιστές, απέθαντους. Ο συγγραφέας είχε αφήσει να περάσουν έξι χρόνια μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου βιβλίου.



Ήδη από τον έκτο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς, οι παραγωγοί δεν ακολουθούν πιστά την αφήγηση του συγγραφέα, ελλείψει του βιβλίου, παρότι το καλωδιακό δίκτυο HBO της Time Warner Inc. που παράγει τη σειρά, είχε ήδη κάνει μια πιο ελεύθερη διασκευή σε σχέση με την πρωτότυπη ιστορία.



Περίπου 30 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ παρακολούθησαν το 2017 τον τελευταίο κύκλο της σειράς "Game of Thrones".



Ο όγδοος και τελευταίος κύκλος του "Game of Thrones" αναμένεται το 2019.

Η σειρά έχει αποσπάσει 38 Emmy, τα βραβεία της αμερικανικής τηλεόρασης, κατακτώντας ένα ρεκόρ για τηλεοπτική σειρά.