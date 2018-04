Ο Μπραντ Πιτ ετοιμάζει ταινία για το σκάνδαλο με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 09:08 |

Η εταιρεία Plan B, το στούντιο κινηματογραφικής παραγωγής του Μπραντ Πιτ, και η Annapurna Pictures θέλουν να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της έρευνας των δημοσιογράφων της εφημερίδας The New York Times που αποκάλυψαν πρώτες τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις από τον Χάρβεϊ Γουάινστιν.



Η εφημερίδα Νιού Γιορκ Τάιμς επιβεβαίωσε την Πέμπτη την πληροφορία αυτή , που δημοσίευσε πρώτος ο ιστότοπος Deadline.com. Τα δύο στούντιο έχουν «αγοράσει τα δικαιώματα για την παραγωγή ενός φιλμ» που θα αφηγείται την ιστορία της έρευνας της εφημερίδας, ακολουθώντας τον δρόμο πολλών ακόμη ταινιών που πραγματεύονται τη δουλειά δημοσιογράφων, όπως το Spotlight, το Pentagon Papers ή το Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου.



Στο επίκεντρο της υπόθεσης θα βρίσκονται δύο συντάκτριες της εφημερίδας και η αρχισυντάκτρια Ρεμπέκα Κόρμπετ, που επέμειναν, παρά τις απόπειρες εκφοβισμού, κι αποκάλυψαν τις καταγγελίες για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ενός παραγωγού που ήταν τότε ένας από τους ισχυρότερους στο Χόλιγουντ.



Η Τζόντι Κάντορ και η Μέγκαν Τούι κέρδισαν πριν από λίγες ημέρες βραβείο Πούλιτζερ για την έρευνά τους. Μοιράστηκαν το βραβείο με τον Ρόναν Φάροου, ο οποίος μερικές ημέρες πριν από το δικό τους αρχικό άρθρο, που δημοσιεύθηκε την 5η Οκτωβρίου 2017, ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε, στο περιοδικό New Yorker, τις καταγγελίες σε βάρος του Γουάινστιν για βιασμούς.



Όταν δημοσιεύθηκε το άρθρο των Κάντορ και Τούι, ο Γουάινστιν είχε αντιδράσει αρχικά δηλώνοντας στο περιοδικό Hollywood Reporter ότι ήθελε να «αγοράσει τα δικαιώματα για να γυρίσει μια ταινία» για τις κατηγορίες σε βάρος του -- τόσο «καλή» του είχε φανεί η ιστορία.



Χάρη στα άρθρα αυτά, πολλά θύματα του παραγωγού βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν. Έκτοτε και συνολικά ο Γουάινστιν έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και βιασμούς από σχεδόν εκατό γυναίκες, ανάμεσά τους διάσημες ηθοποιούς όπως η Αντζελίνα Τζολί, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Ρόουζ ΜακΓκόουαν, η Έιζια Αρτζέντο και άλλες. Σε βάρος του διενεργούνται έρευνες από την αστυνομία στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.



Εκπρόσωποι των δύο στούντιο δεν απάντησαν αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο τους ζήτησε σχόλια.



Η υπόθεση Γουάινστιν αποτέλεσε το έναυσμα που προκάλεσε χιονοστιβάδα παρόμοιων αποκαλύψεων και την πτώση πολλών ισχυρών ανδρών, από το Χόλιγουντ ως τα μέσα ενημέρωσης αλλά και το Καπιτώλιο, ενώ γέννησε το γυναικείο κίνημα που αποκαλείται #MeToo, από την ετικέτα που χρησιμοποιούν τα μέλη του.