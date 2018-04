Το Summer Nostos Festival επιστρέφει στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 17:48 |

Με 101 ανοιχτές εκδηλώσεις και 496 φιλοξενούμενους καλλιτέχνες, τo «Summer Nostos Festival» (SNFestival) επιστρέφει από τις 17 έως τις 24 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), προσκαλώντας κάθε κάτοικο και επισκέπτη της πόλης σε μία μεγάλη γιορτή που περιλαμβάνει μουσικές, χορό, σύγχρονη τέχνη, παιχνίδια, παραστάσεις, αθλητικές δράσεις, ένα διεθνές συνέδριο για τη φιλανθρωπία, ομιλίες, αλλά και ζωντανή μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ.



«Πρόκειται για ένα φεστιβάλ ανοιχτό και φιλόξενο, με πρόγραμμα που ενθαρρύνει τη συνύπαρξη όλων χωρίς αποκλεισμούς και καλωσορίζει τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί», ανέφερε στη σημερινή παρουσίαση του προγράμματος η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Μίλυ Πασχάλη, δίνοντας το στίγμα της διοργάνωσης, που «κλείνει μέσα της την ιδέα του νόστου, της αστείρευτης επιθυμίας για επιστροφή σε καθετί οικείο, σε συναισθήματα και παραστάσεις που μας έχουν διαμορφώσει και νοσταλγούμε».



Οικοδεσπότης, διοργανωτής και αποκλειστικός δωρητής του φεστιβάλ είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο- σύμφωνα με την Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΙΣΝ, Λένια Βλαβιανού- μέσα από το SNFestival φιλοδοξεί να «φέρει κοντά διαφορετικές ηλικίες και ενδιαφέροντα, διαφορετικές μορφές έκφρασης και ερεθίσματα, σε μία μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή, που συγκεντρώνει πάνω στην ίδια σκηνή αυτά που ξαφνιάζουν, ανατρέπουν και μας επιστρέφουν στα καλύτερά μας καλοκαίρια».



Και αυτή την χρονιά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταξιωμένους καλλιτέχνες από τον χώρο της μουσικής, καλύπτοντας κάθε προτίμηση. Ξεχωρίζει η εμφάνιση της Joyce DiDonato, μιας από τις πιο διάσημες λυρικές τραγουδίστριες στον κόσμο, το «ζωντανό ντοκιμαντέρ» των Sam Green και Joe Bini για το εμβληματικό Kronos Quartet, η παρουσίαση του διάσημου έργου «Drone Mass» του πρόωρα χαμένου Ισλανδού συνθέτη Jóhann Jóhannsson από το διεθνούς φήμης American Contemporary Music Ensemble και το Theater of Voices αλλά και ένα μουσικό παιχνίδι με τραγούδια των Beatles και του Elvis Presley από μουσικούς της Καμεράτα, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.



Πολυαναμενόμενες είναι και οι συναυλίες του John Cale & Band, των Animal Collective και των Στέρεο Νόβα, καθώς και η πρώτη εμφάνιση στη χώρα μας της ελληνικής καταγωγής R & B τραγουδίστριας, Lianne La Havas. Οι live εμφανίσεις της 'Αννας Βίσση και των Onirama έρχονται να συμπληρώσουν το μουσικό πρόγραμμα, ξεσηκώνοντας το κοινό του SNFestival, ανεξαρτήτως ηλικίας.



Μια ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Out of Africa» θα φέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ορισμένα από τα πιο δυνατά ονόματα της γειτονικής ηπείρου. O ταλαντούχος τραγουδοποιός Bongeziwe Mabandla είναι ένας από αυτούς, ενώ 4 σύγχρονοι εκπρόσωποι της ηλεκτρονικής σκηνής της Αφρικής θα δώσουν μοναδικό ρυθμό και χρώμα στη φετινή διοργάνωση.



Στην ενότητα του Χορού και της Ψυχαγωγίας, οι παραστάσεις που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού είναι πολλές και ξεχωριστές. Ανάμεσά τους συναντάμε τo Studio Company του φημισμένου American Ballet Theatre το οποίο έρχεται στο SNFestival για μια μοναδική παράσταση με αποσπάσματα χορογραφιών από κλασικά και σύγχρονα έργα, το Theater of War που επιστρέφει με ένα επίκαιρο έργο βασισμένο στην τελευταία ομιλία του Martin Luther King, Jr. και την Αμερικανίδα χορογράφο Monica Bill Barnes η οποία διοργανώνει ένα ιδιότυπο «Happy Hour» στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.



Ακόμη, ο διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος και το Χοροθέατρο Οκτάνα θα παρουσιάσουν την εμβληματική avant-garde παράσταση «Η Ιεροτελεστία της 'Ανοιξης», η Μαριάννα Καβαλλιεράτου και ο μουσικός Dom Bouffard συνδημιουργούν τον ομαδικό χορό «Bastet»- μία ωδή στον δυναμισμό της γυναικείας φύσης, ενώ ο διάσημος σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ γίνεται έμπνευση για μια πρωτότυπη χορογραφία που βασίζεται στον επικό αγώνα του 1993. Παράλληλα, μάγοι, stand-up comedians, δάσκαλοι χορού, χορευτές, καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου επιστρατεύονται για να μας αιφνιδιάσουν με εντυπωσιακά κατορθώματα.



Στον χώρο των εικαστικών τεχνών ο Robert Storr σε συνεργασία με τις καταξιωμένες επιμελήτριες Barbara London, Καλλιόπη Μηνιουδάκη και Francesca Pietropaolo θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα διεθνούς νideo art, με τίτλο «Διακόπτουμε το Πρόγραμμά μας για να σας Μεταδώσουμε μια Έκτακτη Είδηση!», όπου μέσα από επιλεγμένα βίντεο και φιλμ, διακεκριμένοι διεθνείς καλλιτέχνες πραγματεύονται την έννοια της ανατροπής με ποικίλους τρόπους.



Ξεχωριστό βάρος στον προγραμματισμό έχει δοθεί στις εκδηλώσεις για παιδιά και οικογένειες. Στο Nostos University για παιδιά και ενήλικες, ο εφευρέτης και καλλιτέχνης John Edmark θα μας ξεναγήσει στα πιο απίθανα μυστικά της φύσης. Επιπλέον, καθημερινά πλήθος από αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εργαστήρια, μαθήματα, παιχνίδια αλλά και θέατρο σκιών από τον βραβευμένο σκηνοθέτη και σκιοπαίκτη, Ηλία Καρελλά, θα περιμένουν μικρά και μεγάλα παιδιά για ατελείωτες ώρες κεφιού.



Στο πλαίσιο του SNFestival από τις 21 ως τις 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 7ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση, το οποίο θα διερευνήσει μια από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες της εποχής μας, αυτή της ανατροπής («Disruption»). Το συνέδριο θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της διαδεδομένης ανισότητας στη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής και θα παρουσιάσει ανθρώπους οι οποίοι, μέσω του πρωτοποριακού τους έργου, προσπαθούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.



Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί και φέτος, στις 23 Ιουνίου, κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ολυμπιακής Ημέρας, ο βραδινός αγώνας δρόμου, «SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον», ο οποίος θα δώσει τη σκυτάλη σε ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων. Ο αγώνας πραγματοποιείται με τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.



Τέλος, τις εκδηλώσεις του SNFestival θα πλαισιώσουν οι αγώνες του φετινού Μουντιάλ που θα προβάλλονται σε ζωντανή μετάδοση από τη Ρωσία, σε οθόνες τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του ΚΠΙΣΝ.