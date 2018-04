Το «Fast and furious» γίνεται κινούμενα σχέδια

Μια σειρά κινουμένων σχεδίων εμπνευσμένη από την ταινία «Fast and furious», ετοιμάζει το Netflix. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας συνεργασίας της πλατφόρμας με το στούντιο παραγωγής DreamWorks Animation Television, που εγκαινιάζεται ουσιαστικά με την συγκεκριμένη σειρά.



Σύμφωνα με την ιστορία της σειράς, ο έφηβος Τόνι Τορέτο ακολουθεί τα βήματα του ξαδέρφου του Ντομ όταν εκείνος και οι φίλοι του συνεργάζονται με μια κυβερνητική υπηρεσία ώστε να εισχωρήσουν στην καλύτερη λίγκα αγώνων ταχύτητας, που χρησιμεύει ωστόσο ως βιτρίνα για έναν παρασκηνιακό κόσμο γεμάτο κακοποιούς.



«Είμαστε χαρούμενοι να επεκτείνουμε την επιτυχημένη συνεργασία μας με το Netflix, όχι μόνο προσφέροντας υψηλής ποιότητας προγράμματα μέσω της DreamWorks αλλά συνδέονταας τους θαυμαστές των ταινιών της Universal με νέες συναρπαστικές ιστορίες», ανέφερε η Μάργκι Κον, πρόεδρος του ομίλου και συνέχισε στον ίδιο τόνο «Το νέο μας σπίτι στην Universal, σηματοδοτεί ένα ενδιαφέρον νέο κεφάλι στην μυθοπλασία στο στούντιό μας. Το “Fast and furious» είναι μόνο η αρχή», κατέληξε.



Στο νέο εγχείρημα, ο Τιμ Χέντρικ, ο οποίος ετοίμασε για την DreamWorks το «Voltron: Legendary Defender» και ο Μπρετ Χάαλαντ που έκανε την παραγωγή για το ίδιο στούντιο του σε σειρές κινουμένων σχεδίων όπως τα «All Hail King Julien» και «The Penguins of Madagascar», θα έχει κι εδώ τον ίδιο ρόλο. Ο Βιν Ντίζελ, ο Νιλ Μόριτζ και ο Κρις Μόργκαν που είναι παραγωγοί της αυθεντικής ταινίας ταχύτητας, θα δοκιμαστούν στην παραγωγή τώρα της σειράς κινουμένων σχεδίων.



Η ταινία δράσης έχει κερδίσει περισσότερα από 5 δις δολάρια στο παγκόσμιο box office χάρη στα οκτώ επεισόδιά της. Το επόμενο μέρος της σειράς, το 9ο αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τον Ιούνιο του 2019 ενώ το νούμερα 10 και 11, είναι προγραμματισμένα για πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2020 και 2021 αντίστοιχα.



Στον απόηχο της συμφωνίας της Universal με την Comcast για την απόκτηση του στούντιο κινουμένων σχεδίων, η σχέση ανάμεσα στους δύο κολοσσούς της βιομηχανίας του θεάματος, επεκτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει και νέες παραγωγές που βασίζονται σε αναγνωρισμένα κόνσεπτ της Universal. Η DreamWorks θα συνεχίσει να εργάζεται στην δημιουργία τόσο πρωτότυπων έργων όσο και αναπαραγωγών πετυχημένων κόνσεπτ.



Στη βάση λοιπόν αυτής της πράξης, η επέκταση αναμένεται να ισχύσει για πέντε χρόνια και περιλαμβάνει 14 νέες σειρές που θα προβληθούν στο Netflix. Ανάμεσά τους είναι τα «Τrollhunters» με τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Spirit Riding Free» και «All Hail King Julien».