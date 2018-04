Ο Κάνιε Γουέστ γράφει φιλοσοφικό βιβλίο σε real time στο Twitter

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 10:13 |

Ο αμερικανός ράπερ, παραγωγός, σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας Kanye West (Κάνιε Γουέστ) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι γράφει ένα βιβλίο φιλοσοφίας που εξετάζει την τέχνη, τη διαχρονικότητα και την πνευματικότητα και θα έχει τίτλο «Break the Simulation».



Ο Κάνιε Γουέστ αναφέρθηκε στο βιβλίο σε συνέντευξή του στον διακοσμητή εσωτερικών χωρών, αντικέρ, συλλέκτη έργων τέχνης Άξελ Βερβούρντ, η οποία δημοσιεύθηκε στο «The Hollywood Reporter». Η συνέντευξη συνέπεσε με την επιστροφή του ράπερ, συζύγου της Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνίστριας του τηλεοπτικού ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» στο Twitter, όπου δημοσίευσε πολλές φιλοσοφικές ιδέες «μεγέθους μπουκιάς», σύμφωνα με την εφημερίδα «The Independent».



Ο Γουέστ ανακοίνωσε ότι τα πρόσφατα tweets δεν είναι μόνον οι στοχασμοί του συζύγου της Καρντάσιαν, αλλά φιλοσοφικά μανιφέστα που συνθέτουν το βιβλίο.



«Αυτό είναι το βιβλίο μου που το γράφω σε πραγματικό χρόνο» έγραψε στο Twitter. «Κανένας εκδότης ή δημοσιογράφος δεν θα μου πει τι να βάλω πού ή πόσες σελίδες να γράψω. Αυτό δεν είναι μια οικονομική ευκαιρία είναι μια έμφυτη ανάγκη να εκφραστώ».



Σε ένα άλλο μήνυμα ανέφερε: «Θα δουλεύω αυτό το "βιβλίο" όταν το αισθάνομαι. Όταν καθόμαστε ήρεμοι τα πρωινά, έχουμε τόσες πολλές ιδέες και τόσα πράγματα που θέλουμε να εκφράσουμε. Όταν διάβασα αυτό το tweet δεν μου άρεσε που χρησιμοποίησα τόσες φορές τη λέξη εγώ, έτσι άλλαξα τα εγώ και τα έκανα εμείς».



Ορισμένα από τα πρόσφατα μηνύματα του Κάνιε Γουέστ που αναδημοσιεύθηκαν από χρήστες του Twitter ήταν: «Μερικές φορές πρέπει να απαλλαγείτε από τα πάντα», «Η απόσπαση προσοχής είναι ο εχθρός του οράματος» και «Πρέπει να προστατεύετε την ικανότητά σας να δημιουργείτε με κάθε κόστος».



«Γράφω ένα βιβλίο φιλοσοφίας με τίτλο Break the Simulation. Και έχω αυτή τη φιλοσοφία - ή ας πούμε ότι είναι απλώς μια ιδέα γιατί μερικές φορές η φιλοσοφία ακούγεται υπερβολικά βαριά» ανέφερε ο Γουέστ στη συνέντευξή του στον Βέλγο διακοσμητή.



«Έχω μια αντίληψη για τις φωτογραφίες και είμαι διστακτικός όσον αφορά τις φωτογραφίες - για τους ανθρώπους που έχουν εμμονή με τις φωτογραφίες - επειδή σε βγάζουν από το παρόν και σε μεταφέρουν στο παρελθόν ή σε μεταφέρουν στο μέλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τεκμηρίωση, αλλά πολλές φορές ξεπερνούν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι κολλάνε πάρα πολύ στις αναμνήσεις. Οι άνθρωποι πάντα θέλουν να ακούν την ιστορία από κάτι, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ιστορία» σημείωσε.



«Πιστεύω ότι όλος ο χρόνος είναι το τώρα. Το μέλλον είναι εδώ τώρα, το παρελθόν είναι εδώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι, τους οποίους συναντάς και λες "Είσαι από το μέλλον". Το αισθάνεσαι στο πνεύμα τους, άνθρωποι ζουν σε μία εποχή, κατά την οποία ο χρόνος δεν τιμά το ποιοι είναι και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι τώρα, τους οποίους ο χρόνος τιμά και καταλήγουν διάσημοι και τρομεροί. Αλλά έχω την ικανότητα να συνδέομαι με τη διαχρονική ενέργεια, με ανθρώπους και μουσικούς με τους οποίους συνεργάζομαι», είπε.



«Όταν ετοιμάζαμε το "Runaway" [video] με τη Vanessa Beecroft, ήταν πολύ σημαντικό να μην καθορίσουμε τον χρόνο, να μην δώσουμε ετικέτες στο περιβάλλον, στο οποίο ήμασταν» τόνισε.