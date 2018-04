Ο Σπίλμπεργκ μεταφέρει τον ήρωα κόμικς «Blackhawk» στη μεγάλη οθόνη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 10:19 |

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εισέρχεται στον κόσμο των κόμικς και αναλαμβάνει μία ταινία υπερήρωα.



Ο θρυλικός δημιουργός ταινιών θα είναι παραγωγός και θα σκηνοθετήσει ταινία δράσης –περιπέτειας με πρωταγωνιστή τον ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου «Blackhawk».



Ο τακτικός συνεργάτης του Σπίλμπεργκ, Ντέιβιντ Κόεπ που έχει υπογράψει το σενάριο μεγάλων εμπορικών επιτυχιών, όπως τα Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, War of the Worlds και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull θα είναι ο σεναριογράφος της ταινίας, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.



Βασισμένο στα κλασσικά κόμικς «Blackhawk» το υλικό φαίνεται ιδανικό για τον κινηματογραφιστή πίσω από τις ταινίες Indiana Jones.



Η σειρά των κόμικς αφηγείται την ιστορία μιας διεθνούς μοίρας ηρωικών πιλότων υπό την ηγεσία ενός άνδρα με το όνομα Blackhawk που πολέμησε τους Ναζί και τους συμμάχους τους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Η σειρά έκανε το ντεμπούτο του στο Στρατιωτικό Comics Νο.1 του 1941, το οποίο δημοσιεύθηκε αρχικά από την Quality Comics προτού η DC αποκτήσει τα δικαιώματα το 1956. Δημιουργήθηκε από τον θρύλο των κόμικς, Γουίλ Άισνερ, τον Μπομπ Πάουελ και τον Τσακ Κουιντέρα και ήταν μία από τις σειρές με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τη δεκαετία του 1940.



Ο Σπίλμπεργκ θα είναι παραγωγός της ταινίας με την εταιρεία του Amblin Entertainment για την Warner Bros. και έχει την πρόθεση να τη σκηνοθετήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινηματογραφικού στούντιο.